Mbappe igra sezono kariere: lahko zabije še na 12. zaporedni tekmi?

Real Madrid je na devetih tekmah španskega prvenstva zabil 20 golov, pod polovico teh se je podpisal Kylian Mbappe, ki je izjemnemu izkupičku dodal še dve asistenci. V Ligi prvakov je francoski napadalec še bolj dominanten – zadel je pet od skupno sedmih golov belega baleta.

Mbappe je tako dosegel kar 55 odstotkov vseh zadetkov Real Madrida v tej sezoni. Še bolj kot izjemna statistika pa navijače kraljevega kluba veseli dejstvo, da je 26-letni Francoz veliko bolj vpet v igro, kot je bil v lanski sezoni, ko so ga igralci nasprotnih moštev pogosto odrezali od dogajanja.

"Po lanskem obdobju prilagajanja je našel svoje mesto. Je zelo analitičen in inteligenten. Vse, kar počne, ima svoj namen. Njegov vpliv na ekipo sega še dlje od tega, kar je očitno. Ekipi daje to, kar potrebuje, in v tem pogledu zelo napreduje. Zelo sem zadovoljen, saj je v tem trenutku v zelo dobrem obdobju," je o francoskem napadalcu povedal trener velikana s španske prestolnice Xabi Alonso.