Mbappe igra sezono kariere: lahko zabije še na 12. zaporedni tekmi?

Real Madrid je na devetih tekmah španskega prvenstva zabil 20 golov, pod polovico teh se je podpisal Kylian Mbappe, ki je izjemnemu izkupičku dodal še dve asistenci. V Ligi prvakov je francoski napadalec še bolj dominanten – zadel je pet od skupno sedmih golov belega baleta.
Mbappe je tako dosegel kar 55 odstotkov vseh zadetkov Real Madrida v tej sezoni. Še bolj kot izjemna statistika pa navijače kraljevega kluba veseli dejstvo, da je 26-letni Francoz veliko bolj vpet v igro, kot je bil v lanski sezoni, ko so ga igralci nasprotnih moštev pogosto odrezali od dogajanja.
"Po lanskem obdobju prilagajanja je našel svoje mesto. Je zelo analitičen in inteligenten. Vse, kar počne, ima svoj namen. Njegov vpliv na ekipo sega še dlje od tega, kar je očitno. Ekipi daje to, kar potrebuje, in v tem pogledu zelo napreduje. Zelo sem zadovoljen, saj je v tem trenutku v zelo dobrem obdobju," je o francoskem napadalcu povedal trener velikana s španske prestolnice Xabi Alonso.
Težava ali privilegij?
Dejstvo, da je Mbappe trenutno eden najbolj razpoloženih nogometašev na planetu, je na prvi pogled za Real Madrid odlično. Podobno se dogaja pri Manchester Cityju, kjer se vse vrti okrog Erlinga Haalanda, in Bayern Münchnu, kjer večino zadetkov dosega Harry Kane.
Kako pa bi omenjene ekipe izgledale, če se njihov glavni zvezdnik poškoduje? Ali pa če forma igralca naenkrat strmo pade? Real Madrid nima nogometaša, ki bi lahko nadomestil učinek Francoza, ki je v tej sezoni odločil število obračunov – imajo pa veliko napadalne kakovosti.
Številni menijo, da je Vinicius Junior v tej sezoni daleč od nogometaša, ki bi moral lani po mnenju mnogih prejeti zlato žogo. Deloma si je brazilski napadalec kriv sam, saj je s svojimi predstavami v preteklih letih postavil izjemno visoke standarde, ki jih je iz sezone v sezono težko dosegati.
Kljub temu je letos pri zavidljivih številkah. Na devetih prvenstvenih obračunih je sodeloval pri devetih zadetkih, v aktualni sezoni pa odlične predstave kaže tudi Arda Güler, ki je med špansko elito pri treh golih in štirih podajah. Vsekakor je Real Madrid ekipa, ki bi tudi brez Mbappeja uspela navduševati s predstavami in beležiti zmage, v isti sapi pa je treba poudariti, da so lahko izjemno hvaležni, da so uspeli lani v svoje vrste pripeljati nogometaša, ki bi si ga želela vsaka ekipa na svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.