Mbappe: Komu bi dal glas za zlato žogo? Samemu sebi

Kylian Mbappe v španski prestolnici vse od prihoda preživlja rezultatsko najslabše obdobje svoje kariere. Že dve leti z belim baletom ni osvojil ničesar, letos pa si skupaj s soigralci želi v vitrine kraljevega kluba prinesti 16. lovoriko prestižne Lige prvakov. Prvo oviro bo predstavljal Inter, ki na Bernabeuu sicer ne bo favorit, a nerazzurrov še zdaleč ne gre odpisati: "Vsi smo zelo srečni, da se vrača Liga prvakov. Igrali bomo z intenzivnostjo, ki si jo to tekmovanje zasluži. Bernabeu bo, kot vedno, služil kot dodatna motivacija. Vemo, da ne bo lahko, a igrati med evropsko elito je vedno čast," je uvodoma dejal Francoz.

Zadnji dve sezoni je na tapeti predvsem njegovo sodelovanje z Viniciusom Jr., ki na igrišču zaenkrat še ni obrodilo sadov. Oba vrhunska igralca, ki pa sta si prepogosto v napoto in skupaj nista uspela belega baleta odpeljati do kakršnekoli trofeje. "Zavedam se, da obstaja milijon mnenj o meni in Viniciusu. Sem eden najslavnejših igralcev na svetu in igram za najbolj prepoznaven klub, vedno bo imel kdo kaj za povedati. Oba stremiva k istemu cilju in to je najpomembnejše."