Mbappe: Komu bi dal glas za zlato žogo? Samemu sebi

Kylian Mbappe v španski prestolnici vse od prihoda preživlja rezultatsko najslabše obdobje svoje kariere. Že dve leti z belim baletom ni osvojil ničesar, letos pa si skupaj s soigralci želi v vitrine kraljevega kluba prinesti 16. lovoriko prestižne Lige prvakov. Prvo oviro bo predstavljal Inter, ki na Bernabeuu sicer ne bo favorit, a nerazzurrov še zdaleč ne gre odpisati: "Vsi smo zelo srečni, da se vrača Liga prvakov. Igrali bomo z intenzivnostjo, ki si jo to tekmovanje zasluži. Bernabeu bo, kot vedno, služil kot dodatna motivacija. Vemo, da ne bo lahko, a igrati med evropsko elito je vedno čast," je uvodoma dejal Francoz.
Zadnji dve sezoni je na tapeti predvsem njegovo sodelovanje z Viniciusom Jr., ki na igrišču zaenkrat še ni obrodilo sadov. Oba vrhunska igralca, ki pa sta si prepogosto v napoto in skupaj nista uspela belega baleta odpeljati do kakršnekoli trofeje. "Zavedam se, da obstaja milijon mnenj o meni in Viniciusu. Sem eden najslavnejših igralcev na svetu in igram za najbolj prepoznaven klub, vedno bo imel kdo kaj za povedati. Oba stremiva k istemu cilju in to je najpomembnejše."
Na vprašanje novinarja, če mora skupaj z brazilskim soigralcem v letošnji sezoni igrati bolj intenzivno, je odgovoril: "Sva midva edina, ki morava izboljšati način presinga?" Nakar mu je predstavnik sedme sile malce provokativno namignil, da zvezdnika Raphinha in Ousmane Dembele veliko več pretečeta. Francoski zvezdnik mu ni ostal dolžan in je dejal: "Če bi se spustil na vaš nivo, bi vam odgovoril, da dosegam več zadetkov kot ta dva igralca in sem zato boljši. Vendar tako ne želim govoriti, vsak igralec se mora konstantno izboljševati."
Francoz je spregovoril tudi o prihajajoči podelitvi zlate žoge: "Komu bi dal glas za zlato žogo? Samemu sebi. Vedno sem mnenja, da sem najboljši igralec na svetu, takšen pač sem. Verjamem, da imam možnost, da jo letos osvojim. Zlata žoga je individualna nagrada, zato dejstvo, da nisem osvojil trofeje, ne bi smelo vplivati na rezultate. Letos sem postal najboljši strelec svetovnih prvenstev in bil najboljši strelec tekmovanj, v katerih nastopajo najboljši svetovni igralci. Mnenja sem, da morajo biti zgodovinski dosežki nagrajeni."
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