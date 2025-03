Mbappe na seznamu za derbi, bo začel od prve minute?

Real Madrid bo danes pri svojem mestnem tekmecu napadal napredovanje v četrtfinale Lige prvakov. Galaktiki so na prvi tekmi slavili z 2:1 in imajo pred povratno tekmo veliko večje možnosti za napredovanje. Te so se še povečale po tem, ko je postalo jasno, da bo Carlu Ancelottiju na voljo Kylian Mbappe, ki ima nekaj težav s poškodbo gležnja. Spektakel si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, kjer bosta v studiu z vami Andraž Hočevar in Zlatko Zahović. Začnemo ob 20.30.