Mbappe v želji, da poleti prestopi v Real, že trikrat zavrnil ponudbo PSG

Kot na svoji spletni strani poroča dobro obveščeni madridski športni dnevnik AS, je saga o prestopu Kyliana Mbappeja"bolj vroča kot kadarkoli". Real Madrid je odločen pripeljati vsaj enega velikega zvezdnika v prihajajočem prestopnem roku, dodajajo, kandidat številka ena pa ostaja Mbappe.

"Sprva se je napovedovala preveč zapletena operacija, da bi jo bilo moč speljati, a zadnji dogodki so napadalca bolj kot kadarkoli približali beli orbiti. Koraki so počasni, a gotovi ‒ in v smeri, da bi se lahko njuni poti križali,"so prepričani v enem največjih medijskih podpornikov kraljevega kluba v Španiji.

'Ni dovolil pritiskov vodstva'

Radio Cadena SERin televizija Cuatro sta v četrtek poročala, da se je Mbappe odločil za poletno selitev v Madrid, o čemer naj bi sanjal od malih nog. Tudi zato, dodaja AS, je že trikrat zavrnil ponujeno podaljšanje pogodbe s Parižani. Po zadnjih informacijah so mu ti pripravljeni skoraj podvojiti trenutno plačo.

"Hočejo, da bi skupaj z Neymarjem ostal ključni člen projekta v naslednjih letih. Kljub temu je imel napadalec gliha ušesa za vse poskuse in ni dovolil pritiskov vodstva, čeprav ga redno sprašujejo o njegovi prihodnosti. Po naših informacijah je zadnja ponudba znašala 25 milijonov evrov neto na sezono, skoraj dvojno od tistega, kar prejema sedaj. Na PSG bi ga pogodba vezala do leta 2026,"je zapisal AS.

Leonardo: Kmalu o konkretnih zadevah

Omenjajo tudi željo Realovega predsednika Florentina Pereza, da prenovljeni stadion Santiago Bernabeu otvori z "vsaj enim" velikim nakupom. Teh se je Real v zadnjih prestopnih rokih izogibal ravno zaradi tega, da bi prihranil nekaj denarja za prihajajoče obdobje.

"Ne bodo zamudili tega vlaka. Čeprav je finančno gledano nakup Mbappeja zelo zapleten, je zakladnica okrevala in izračuni bi se izšli," dodaja AS. "Bo pa zelo pomembno, da bo PSG pripravljen na prodajo. Naser Al-Helaifi, predsednik kluba, ima dve možnosti: mu omogočiti odhod zdaj in zaslužiti veliko količino denarja, s katero bi lahko pripeljal preverjeno zamenjavo, ali pa, nasprotno, ga prisili, da izpolni svojo pogodbo, ki se izteče leta 2022, nato pa mu dovoli oditi zastonj. Zaradi vplivov pandemije na finančno sliko evropskega nogometa ima prva možnost večji smisel. V primeru, da bi mu iskali nov klub, bi imel Madrid prvo možnost. Ne le zaradi zanimanja igralca, temveč tudi zaradi dobrih odnosov med upravama klubov. Bo pa treba računati tudi na druge kandidate, ki bodo želeli zgrabiti to priložnost," še opozarja AS.