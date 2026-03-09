Mbappe nazaj v Madridu, a še ne bo nared za prvo tekmo proti Cityju

Nogometaši Real Madrida se že pripravljajo na sredin obračun Lige prvakov proti Manchester Cityju. Strategu španskega prvoligaša Alvaru Arbeloi pa skrbi pred tekmo povzročajo zlasti številne poškodbe, ki so zdesetkale njegovo moštvo.

Madridčanom se bo zagotovo najbolj poznala odsotnost Kyliana Mbappeja . Francoski napadalec se že od konca lanskega leta ukvarja s poškodbo kolena, nedavno je zdravniško pomoč poiskal tudi v svoji domovini. Nogometni zvezdnik se je zdaj sicer vrnil v špansko prestolnico in se pridružil treningom svoje ekipe, vendar je, kot so opazili španski mediji, treniral samostojno, žoge pa se ni dotaknil.

Mbappe še zdaleč ni edini, ki bo moral zaradi poškodbe obračun s Cityjem presedeti na klopi. Arbeloa namreč ne bo mogel računati niti na Juda Bellinghama (poškodba stegenske mišice), Rodryga (strgana križna vez), Ederja Militaa (poškodba stegenske mišice), Danija Ceballosa, Davida Alabo in tudi Alvara Carrerasa (vsi trije okrevajo po poškodbi mečne mišice).

Se pa bo v sredo na zelenico po težavah z zobom vrnil Eduardo Camavinga, strategu Madridčanov pa bo na voljo tudi Antonio Rüdiger, ki je imel po tekmi španskega prvenstva proti Celti nekaj težav.