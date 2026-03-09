Naslovnica
Liga prvakov

Mbappe nazaj v Madridu, a še ne bo nared za prvo tekmo proti Cityju

Madrid, 09. 03. 2026 18.06

Avtor:
Ž.Ž.
Kylian Mbappe

Potem ko se je zaradi poškodovanega kolena iz Madrida odpravil v domovino, se je francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe že vrnil v špansko prestolnico in se na treningu pridružil svojim soigralcem pri Real Madridu. Napadalec galaktikov sicer še ni povsem okreval in bo moral prvo tekmo osmine finala Lige prvakov, na kateri se bo beli balet pomeril z Manchester Cityjem, izpustiti.

Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO
Tekme osmine finala Lige prvakov bomo prenašali na Kanalu A in VOYO
FOTO: VOYO

Nogometaši Real Madrida se že pripravljajo na sredin obračun Lige prvakov proti Manchester Cityju. Strategu španskega prvoligaša Alvaru Arbeloi pa skrbi pred tekmo povzročajo zlasti številne poškodbe, ki so zdesetkale njegovo moštvo.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Madridčanom se bo zagotovo najbolj poznala odsotnost Kyliana Mbappeja. Francoski napadalec se že od konca lanskega leta ukvarja s poškodbo kolena, nedavno je zdravniško pomoč poiskal tudi v svoji domovini. Nogometni zvezdnik se je zdaj sicer vrnil v špansko prestolnico in se pridružil treningom svoje ekipe, vendar je, kot so opazili španski mediji, treniral samostojno, žoge pa se ni dotaknil.

Jude Bellingham še okreva po poškodbi stegenske mišice.
Jude Bellingham še okreva po poškodbi stegenske mišice.
FOTO: AP

Mbappe še zdaleč ni edini, ki bo moral zaradi poškodbe obračun s Cityjem presedeti na klopi. Arbeloa namreč ne bo mogel računati niti na Juda Bellinghama (poškodba stegenske mišice), Rodryga (strgana križna vez), Ederja Militaa (poškodba stegenske mišice), Danija Ceballosa, Davida Alabo in tudi Alvara Carrerasa (vsi trije okrevajo po poškodbi mečne mišice).

Se pa bo v sredo na zelenico po težavah z zobom vrnil Eduardo Camavinga, strategu Madridčanov pa bo na voljo tudi Antonio Rüdiger, ki je imel po tekmi španskega prvenstva proti Celti nekaj težav.

Sredin obračun med Real Madridom in Manchester Cityjem bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Novo poglavje obračuna City - Real: Courtois galaktikom daje mirnost

