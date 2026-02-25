Naslovnica
Liga prvakov

Mbappe ne bo igral proti Benfici

Madrid, 25. 02. 2026 14.42

Avtor:
STA
Vinicius Jr. in Kylian Mbappe

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe bo zaradi poškodbe kolena izpustil današnjo povratno tekmo šestnajstine finala lige prvakov proti Benfici, je njegovo moštvo Real Madrid sporočilo na družbenih omrežjih. Sedemindvajsetletni napadalec je to sezono na 33 tekmah dosegel 38 golov.

Kylian Mbappe ima po informacijah španskih medijev, med njimi tudi Marce, že dlje časa težave s kolenom, zaradi česar bo preventivno izpustil tekmo proti Benfici. Na zelenice naj bi se vrnil naslednji teden.

Vinicius Jr. in Kylian Mbappe
Vinicius Jr. in Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Real je prvi obračun v Lizboni dobil z 1:0 po zadetku Viniciusa. Po njem je zaradi njegovega neprimernega proslavljanja zadetka prišlo do številnih žaljivk.

Preberi še 'Arbeloa svojim igralcem nenehno daje potuho, to se mora končati'

Zaradi rasističnih opazk bo po kazni Evropske nogometne zveze Uefe današnji povratni obračun izpustil Benficin Gianluca Prestianni. Argentinca je disciplinski in etični odbor Uefe začasno kaznoval s prepovedjo igranja.

Dvoboj na Santiagu Bernabeuu, ki se bo začel ob 21. uri, bo sodil Slovenec Slavko Vinčić.

real madrid benfica liga prvakov kylian mbappe

bibaleze
