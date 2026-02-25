Mbappe ne bo igral proti Benfici

Kylian Mbappe ima po informacijah španskih medijev, med njimi tudi Marce, že dlje časa težave s kolenom, zaradi česar bo preventivno izpustil tekmo proti Benfici. Na zelenice naj bi se vrnil naslednji teden.

Vinicius Jr. in Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Real je prvi obračun v Lizboni dobil z 1:0 po zadetku Viniciusa. Po njem je zaradi njegovega neprimernega proslavljanja zadetka prišlo do številnih žaljivk.