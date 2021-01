Mar Mbappe res ni v načrtih Pochettina?!

Če zgodaj napisano drži, potem je resnično tudi to, da so v Parizu šteti dnevi Kylianu Mbappeju. Francoski mediji, prednjači ugledni pariški L'Equipe , sporočajo, da je novi strateg Mauricio Pochettino že začel projekt Lionel Messi .

Pochettino je kot igralec opravljal vlogo srednjega branilca, med letoma 2001 in 2003 tudi pri PSG, kjer je bil kapetan ekipe. Tokrat je podpisal pogodbo do 30. junija 2022, z možnostjo podaljšanja že za eno leto.

48-letni Argentinec je prepričan, da lahko rojaka pripelje v Pariz po koncu te sezone, ko bo 33-letni nogometaš Barcelone celo prosti igralec. "A to še ni vse. Ob njem naj bi v napadu zaigral nihče drug kot Sergio Kun Aguero, ki je prav tako brez odškodnine. Ob omenjenih Pochettino na vrh seznama ves čas daje še Delle Alija in tudi Christiana Eriksena, ki se v Interju ne znajde," sporoča pariški športni časnik, ki trdi, da bo, če bodo omenjeni zares prišli v PSG, prav gotovo tudi nekaj odmevnih odhodov. "Nekako se zdi, da Kyllian Mbappe ni v načrtih novega stratega. Pustil mu bo oditi, saj se zaveda, da je nezadovoljen igralec slab za vzdušje v slačilnici," dodaja L'Equipe, ki zgodbo veže tudi z zapisom v madridskem AS-u, kjer prav tako pišejo o Mbappeju.