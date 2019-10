Mbappe ob hat-tricku podrl tudi rekord Lionela Messija

Poškodba, ki mu je pokvarila uvod v novo sezono, je zdaj prav zares preteklost. Kylian Mbappeje v izjemni predstavi v drugem polčasu obračuna s Clubom Bruggejem zabil hat-trick za Paris Saint-Germain, ki je s stoodstotnim izkupičkom suvereno ubranil vodilni položaj v skupini A. Zmaga Real Madrida v Istanbulu proti Galatasarayu (1:0) sicer pomeni, da si PSG matematično še ni priigral napredovanja, a lahko bolj kot ne že razmišlja o nasprotnikih v osmini finala.

TEKMA

Brez poškodovanega Neymarja Jr. in z najboljšim strelcem v zgodovini kluba Edinsonom Cavanijem zgolj na klopi so se Parižani razigrali v drugih 45 minutah, ko je Mbappe z 20 leti in 306 dnevi starosti postal peti najmlajši nogometaš v zgodovini Lige prvakov s hat-trickom in šele četrti rezervist sploh, ki je po vstopu v igro na obračunu najelitnejšega evropskega tekmovanja zabil tri gole. Še več: podrl je rekord Lionela Messijakot najmlajši vseh časov, ki mu je uspelo zabiti 15 zadetkov v Ligi prvakov. Argentinski zvezdnik Barcelone je 15 zadetkov uspel doseči, ko je bil star 21 let in 289 dni ...