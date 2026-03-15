Mbappe treniral s soigralci, bo zaigral proti Cityju?

Madrid, 15. 03. 2026 16.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Kylian Mbappe

Za nogometaši Real Madrida je zadnji trening pred odhodom v Manchester, kjer jih v torek čaka povratna tekma osmine finala Lige prvakov proti sinje modrim, ki so bili v španski prestolnici poraženi s 3:0. Celoten trening ekipe je opravil Kylian Mbappe, ki bi utegnil na prihajajočem spektaklu začeti od prve minute.

Po poročanju španskih medijev Kylian Mbappe na ekipnem treningu, ki ga je oddelal v celoti, ni imel nobenih težav s poškodovanim kolenom. Francoski zvezdnik je sicer nazadnje zaigral pred slabim mesecem, ko je beli balet v prvenstvu porazila Osasuna. Od takrat je izpustil pet tekem, kraljevi klub je štirikrat slavil in enkrat izgubil.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Galaktiki so bili kljub številnim poškodbam na zadnjih dveh tekmah izjemno prepričljivi. Med evropsko elito so na prvi tekmi osmine finala s 3:0 nadigrali Manchester City, proti kateremu se je pod hat-trick podpisal Federico Valverde. Ta je bil med strelci tudi v soboto, ko je madridski Real v ligi premagal Elche. Po zmagi je bil v središču pozornosti sicer Arda Güler, ki je za končnih 4:1 zadel s kar 72 metrov.

