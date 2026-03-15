Mbappe treniral s soigralci, bo zaigral proti Cityju?

Po poročanju španskih medijev Kylian Mbappe na ekipnem treningu, ki ga je oddelal v celoti, ni imel nobenih težav s poškodovanim kolenom. Francoski zvezdnik je sicer nazadnje zaigral pred slabim mesecem, ko je beli balet v prvenstvu porazila Osasuna. Od takrat je izpustil pet tekem, kraljevi klub je štirikrat slavil in enkrat izgubil.

Galaktiki so bili kljub številnim poškodbam na zadnjih dveh tekmah izjemno prepričljivi. Med evropsko elito so na prvi tekmi osmine finala s 3:0 nadigrali Manchester City, proti kateremu se je pod hat-trick podpisal Federico Valverde. Ta je bil med strelci tudi v soboto, ko je madridski Real v ligi premagal Elche. Po zmagi je bil v središču pozornosti sicer Arda Güler, ki je za končnih 4:1 zadel s kar 72 metrov.