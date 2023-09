Mbappe poškodovan, bo nared za Ligo prvakov?

Videti je bilo, da si je Kylian Mbappe, ko se je zapletel z branilcem Marseilla Leonardom Balerdijem, poškodoval levo nogo. Gleženj mu je obrnilo le sedem minut po začetku tekme na Parku princev. Za kratek čas se je sicer vrnil na igrišče, nato pa znova odšel, si sezul levi čevelj in se posvetoval z zdravnikom ekipe. Francoski super zvezdnik je nato skušal nadaljevati, a je odnehal in odšel z nekaj opaznega nelagodja, nato pa ga je v 31. minuti zamenjal Goncalo Ramos. "Ne vem točno, kaj se je zgodilo, a mislim, da je šlo za udarec. Poskušal je zamenjati trak na čevlju in nadaljevati, a bolečina ni izginila," je po tekmi povedal Luis Enrique. "Mislim, da ni nič resnega, in predvidevam, da se bo kmalu vrnil, vendar je bolje ne tvegati, ko igralec ni 100-odstoten."

Mbappe je dosegel osem golov v petih nastopih za PSG to sezono, odkar se je vrnil v prvo ekipo po sporu glede pogodbe.

Ramos, ki ga je zamenjal, je v nedeljo dosegel prva dva zadetka za PSG.