Mbappe prepričan, da lahko premagajo Bayern

V ponovitvi lanskega finala nogometne Lige prvakov se bosta tokrat že v četrtfinalu udarila nemški Bayern in Paris Saint-Germain. V Lizboni so Parižani morali priznati premoč Bavarcem, zato so odločeni, da se aktualnim prvakom oddolžijo za poraz. "Vemo, da bo tekmo gledal ves svet, a verjamem, da lahko zmagamo že v Münchnu," je pred prvim obračunom samozavesten zvezdnik PSG-ja Kylian Mbappe.

