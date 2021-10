Mbappe prepustil enajstmetrovko Messiju: 'Gre za spoštovanje. Je najboljši na svetu'

Prvo enajstmetrovko je 'vzel' argentinski superzvezdnik Lionel Messi, potem ko mu jo je Kylian Mbappe prepustil. "Zakaj sem enajstmetrovko pustil Messiju? To je nekaj povsem običajnega. Gre za spoštovanje. On je najboljši nogometaš na svetu," je po tekmi svojo odločitev pojasnil Mbappe. "Prišel je v našo ekipo in privilegij je, da je prišel igrati k nam," je še dodal izvrstni francoski napadalec, ki pa je v sodnikovem dodatku vendarle prišel tudi do svoje priložnosti z bele pike. PSG je namreč globoko v sodnikovem dodatku dobil še drugo enajstmetrovko, ki pa jo je Messi prepustil Mbappeju.

Ta je – zanimivo – enajstmetrovko zapravil. "Bila je enajstmetrovka, Messi jo je vzel in zadel. Drugo najstrožjo kazen je prepustil meni, jaz pa sem zgrešil," je vse skupaj opisal Mbappe. A zgrešena enajstmetrovka ni bila usodna za Parižane, ostalo je pri zmagi PSG-ja s 3:2. Parižani imajo zdaj v skupini A sedem točk, drugi je Manchester City s šestimi, tretji je Club Brugge, presenetljivo še brez točke pa je RB Leipzig.

Španski mediji so sicer zapisali, da je bila to ena najboljših noči Mbappeja in Messija v aktualni sezoni.