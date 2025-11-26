Svetli način
Liga prvakov

Mbappe zabil kar štirikrat, v Parizu pa smo videli osem golov

26. 11. 2025

A.M. , STA
Real Madrid je na gostovanju pri Olympiacosu prišel do minimalne zmage s 3:4, vse štiri gole gostov pa je dosegel Kylian Mbappe. Še en zadetek več so videli gledalci v francoski prestolnici, kjer je PSG s 5:3 ugnal Tottenham. V Madridu je Atletico z zmago z 2:1 poskrbel, da je Inter prvič v tej sezoni ligaške faze Lige prvakov izgubil točke.

Olympiacos - Real Madrid
Olympiacos - Real Madrid FOTO: AP

Olympiacos je sijajno odprl obračun proti madridskemu Realu in v osmi minuti povedel po golu Chiquinha. Nato so se Madridčani "razjezili", predvsem francoski zvezdnik Kylian Mbappe, ki je že v prvi polovici tekme med 22. in 29. minuto dosegel hat-trick. Mbappe je v drugem polčasu zabil še svoj četrti zadetek na tekmi, za gostitelje pa sta zadela Mehdi Taremi in Ayoub El Kaabi.

Edini Slovenec v Ligi prvakov zaradi poškodbe kolena ni bil med vratnicami madridske ekipe. Ta je povedla že v deveti minuti po golu Juliana Alvareza, izenačujoči zadetek pa je postavil Piotr Zielinski (54.). Domača ekipa je v izdihljajih tekme le dosegla zmagoviti gol, v tretji minuti sodnikovega podaljška ga je zabil Jose Maria Gimenez.

Statistika tekme PSG - Tottenham
Statistika tekme PSG - Tottenham FOTO: sofascre

Branilec naslova PSG je v obračunu proti Tottenhamu dosegel četrto zmago. Londonska ekipa je na Parku princev prek Richarlisona povedla v 35. minuti, tik pred odhodom na odmor pa je izenačil Vitinha. Gosti so v 50. minuti znova povedli po golu Randala Kolo Muanija, nato pa so Parižani postavili zadeve na svoje mesto ter dosegli štiri gole, potem ko so zadeli Vitinha (53., 76.), Fabian Ruiz (59.) in Willian Pacho (65.). Visok poraz je malce ublažil Kolo Muani (72.).

Liverpool je doživel visok poraz proti PSV iz Eindhovna z 1:4, nizozemski trener Arne Slot pa je še bližje odhodu z Anfielda. Za Nizozemce je že v šesti minuti zadel Ivan Perišić, za rdeče pa nato izenačil Dominik Szoboszlai. PSV je v drugem polčasu še dvakrat razžalostil privržence domače ekipe, za odmevno zmago sta zadela Guus Til (56.) in Couhaib Driouech (73., 91.).

Liga prvakov, 5. krog, sreda, 26.11.2025, izidi:

Koebenhavn - Kairat Almaty 3:2 (1:0)

Pafos - Monaco 2:2 (1:2)

Arsenal - Bayern München 3:1 (1:1)

Atletico Madrid - Inter 2:1 (1:0)

Eintracht Frankfurt - Atalanta 0:3 (0:0)

Liverpool - PSV 1:4 (1:1)

Olympiakos - Real Madrid 3:4 (1:3)

PSG - Tottenham 5:3 (1:1)

Sporting - Club Brugge 3:0 (2:0)

