Mbappe zgolj zavil z očmi ob vprašanju, če bo sedaj navijal za Real

Nova evropska nogometna zaušnica za nesramno bogati pariški PSG. Serijskim francoskim prvakom se ni uspelo drugič v zgodovini uvrstiti v veliki finale Lige prvakov. Parižani so izgubili tudi drugo polfinalno tekmo proti dortmundski Borussii (0:1), čeprav so bili vseh 90 minut veliko boljši tekmec, večkrat zadeli okvir vrat, imeli občutno premoč v posesti, številne priložnosti, a edini gol so dosegli Nemci. Francozi bodo bržkone težko sprejeli nov evropski neuspeh in gotovo se pred novo sezono obetajo številne kadrovske spremembe ... V drugem polfinalu se bosta nocoj udarila Real in Bayern. Prenos začenjamo ob 20.30 z bogatim studijskim delom.

Parižani, ki so imeli precej večjo posest žoge in tudi precej več strelov, so tekmo pričakovano začeli odločneje, hitro prišli do nekaj zaključkov, dvakrat tudi Goncalo Ramos in enkrat Kylian Mbappe, vendar ti niso bili nevarni.

Drugi polfinale med Realom iz Madrida in münchenskim Bayernom bo nocoj. Na prvi tekmi v bavarski prestolnici je bilo 2:2. Bayern bo lovil 12. finale, v dosedanjih 11 je šestkrat slavil, Real pa je v igri za 15. naslov, v finalu pa je doslej igral 17-krat. Prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30.

Obetavnejši poskus je bil v 12. minuti na drugi strani, ko so domači blokirali Karima Adeyemija. A to je bilo tudi vse, kar sta ekipi ponudili v prve pol ure, v 31. minuti pa je z desne strani v kazenskem prostoru sprožil Ousmane Dembele, toda žogo v dotlej najlepši priložnosti poslal čez gol.

"Če bi zadeli v rani fazi tekme, bi gotovo šli naprej, tako pa lahko le govorimo o 'čejih'," je bil po novi evropski zaušnici slikovit strateg Parižanov Luis Enrique. "Težko kaj očitam fantom. Naredili so vse, da preskočijo Borussio. vse, razen zadetega gola. Seveda pa se nogomet igra za gole in nihče se ne bo spominjal naše dominance in številnih priložnosti," je bil za L'Equipe neposreden in realen Španec na francoski klopi.

Borussia, ki je dvakrat igrala v finalu elitnega klubskega tekmovanja in ga v sezoni 1996/97 tudi osvojila, je v 35. minuti izpeljala nevaren protinapad, v katerega je stekel hitri Adeyemi, ki je z žogo prišel v kazenski prostor, zaključni strel pa mu je obranil Gianluigi Donnarumma. "Na prste ene roke lahko preštejem vse priložnosti, ki so si jih tekmeci priigrali na obeh obračunih. Na drugi strani pa smo mi imeli na vsaki tekmi po deset situacij iz katerih bi lahko ali celo morali zadeti. da ne govorim o stativah in prečkah," je za ugledni pariški športni časnik še videl vidno razočarani Enrique.

Pri gostiteljih, ki so doslej enkrat igrali v finalu, je malce pozneje Vitinha poskusil od daleč, vendar je meril preveč po sredini, tako da je Gregor Kobel brez večjih težav ustavil žogo.

Finale bo 1. junija na londonskem Wembleyju.

Takoj po začetku drugega polčasa so bili domači blizu vodilnemu zadetku, ko je Warren Zaire-Emery iz bližine zadel vratnico. Kazen za novo zapravljeno priložnost je sledila v 50. minuti, saj je Borussia povedla po kotu z leve strani in strelu z glavo Matsa Hummelsa, ki so ga domači branilci pustili povsem samega v bližini vrat.

Ramos bi v 60. in 63. minuti lahko izid poravnal, vendar je obakrat slabo streljal, v 62. pa je Nuno Mendes zadel vratnico, tako da se je okvir vrat zatresel že četrtič v tem dvoboju z rumeno-črnimi, ki so v 77. minuti znova zadeli, vendar je bil Hummels v izrazitem prepovedanem položaju.

V 80. minuti je Kobel obranil poskus Mbappeja, malce z njim je z glavo od blizu zgrešil Marquinhos, v 86. pa je Mbappe za nameček zadel še prečko nemških vrat. V teh trenutkih so močno pritiskali Francozi in še šestič v tem polfinalu zatresli okvir vrat, prečko je zadel še Vitinha v 88. minuti.

"Potrebno je ostati v pokončni drži. Seveda je lepo zmagovati in se posledično veseliti, toda moraš biti velik tudi o0b porazih. Četudi neprijetnih in bolečih kot je bil ta," je po izpadu iz Lige prvakov dejal 54-letni Španec. In za konec prihranil še nekaj modrosti ... "Vedeti moramo, da smo vzor mnogim mladim ljudem. In znati se moramo obnašati tudi po tako bolečem porazu. Borussii pa še enkrat vse čestitke, njihova evropska klubska pot v tekoči sezoni je fantastična," je zaključil Enrique.