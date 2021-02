Mbappe: PSG je klub, za katerega iz sebe vedno iztisnem še več

Čeprav v taboru Parižanov, aktualnih finalistov Lige prvakov, po zmagoslavju sredi Barcelone, ostajajo (pregovorno) previdni in še ne puščajo mesta evforiji, pa je jasno, da je Barcelona svojo letošnjo evropsko odisejado že končala, PSG pa, ob takšnem Kyllianu Mbpappeju, spet izpostavlja eno glavnih kandidatur za osvajanje Lige prvakov. "Vedno sem želel dati najbolje, kar imam, za PSG. To je klub, ki mi ogromno pomeni, in nositi dres PSG je zame predvsem velika čast. Nisem vedno na takšnem nivoju, kot bi želel biti, a vedno znova se trudim. Za PSG bi dal vse. Lepo je, ko ekipi pomagaš k zmagi, zato svoje tri zadetke posvečam ekipi. Če v nekaj verjameš, se ti bo to prej ali slej uresničilo," je za pariškiL'Equipe razpredal Mbappe in zasluge tudi za zmago v Barceloni deloma pripisal nekdanjemu trenerju Thomasu Tuchlu. "Zmaga na Camp Nouu je tudi vprašanje kontinuitete. Še naprej smo na poti, ki jo je postavil prejšnji trener. Novi je nekatere stvari dogradil, a ne smemo pozabiti na dediščino Tuchla. Z njim smo postali močnejši tako fizično in psihično. Nismo še dosegli svojega vrhunca, pričakujem, da se bo to zgodilo ob vrhuncu sezone. Proti Barci smo bili že pravi, a treba je priznati, da smo imeli tudi nekaj sreče. Tekma bi se lahko obrnila tudi drugače," je bil realen Mbappe, ki je Katalonce potopil s hat-trickom.