Mbappe pred tekmo z Bayernom: Lanski poraz v finalu boli

"Poraz v lanskem finalu boli. Znova igramo proti njim, vendar so okoliščine sedaj drugačne. Veliko smo se naučili od te finalne tekme. V Ligi prvakov so samo izjemna moštva in Bayern je med favoriti za naslov. Igrali bomo in pokazali svoje prednosti, pa bomo videli, kako daleč nas bo to pripeljalo," je pred prvo četrtfinalno tekmo dejal Mbappe, ki seveda računa, da bo odločilna povratna tekma na njihovem stadionu Park princev.

Razočaranje pri varovancih takratnega trenerja Thomasa Tuchla je bilo veliko – to je priznal tudi 22-letni zvezdnik moštva Kylian Mbappe . "Liga prvakov je zame nekaj velikega. Izgubljali smo v različnih fazah tekmovanja in trpeli smo – tudi lani. Če bomo osvojili pokal, mislim, da bo to zelo čustveno. Čeprav je svetovno nogometno prvenstvo 'sveti gral', je zame Liga prvakov na klubskem nivoju najboljša stvar – kot pravi pesem, je za 'najboljša moštva'. Kariera nogometaša traja 15 let. V teh letih moraš dati vse od sebe in nato lahko pogledaš, kaj si dosegel. Potem lahko vse življenje govoriš: osvojil sem to, osvojil sem tisto," je za spletno stran Uefe povedal francoski napadalec.

"So izjemno moštvo. Moramo biti mirni in samozavestni pred prvo tekmo v Münchnu. Mislim, da bo to tekma, ki se je ljudje veselijo in si jo bodo radi ogledali. To bo dobra tekma, zato morajo biti vsi pred televizijskimi zasloni, mi pa se bomo potrudili za dobro predstavo in upam, da tudi zmagali,"obljublja Francoz.

"Nikoli nisem rekel, da bom najboljši nogometaš v zgodovini, nisem pa si postavljal omejitev. Želim napredovati in podirati ovire in videl bom, kam me bo to pripeljalo. Trenutno to dobro deluje in tako se bom trudil do konca kariere. Vsakič, ko stopim na igrišče, si rečem, da sem najboljši. Igral sem na istem igrišču kot (Leo) Messi in Cristiano (Ronaldo) in oba sta boljša igralca od mene. Naredila sta milijardo stvari več od mene, a v glavi si vedno govorim, da sem najboljši, ker se ne omejujem in želim pokazati svojo najboljšo verzijo,"je samozavesten francoski reprezentant.

"Ljudje se radi sprostijo in zabavajo, zato pridejo na tekme. V življenju imajo različne težave in na tekmo ne pridejo zato, da bi jih imeli tudi tam. Pridejo, da bi se imeli lepo, in mislim, da tega ne smemo pozabiti. Kljub obvezi in pritisku, da dosežemo dober rezultat, ne sme to nikoli priti pred užitek in dobro počutje. Zato je jasno, da jim moramo to dati,"pravi nekdanji nogometaš Monaca.