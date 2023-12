McTominay: Fantje trdno stojimo za ten Hagom

V zadnjem času se je v nemilosti znašel tudi trenutni strateg rdečih vragov Erik ten Hag, ki mu z Unitedom ne gre najbolje v angleški ligi, kaj šele v Ligi prvakov, kjer pred zadnjim krogom zaseda zadnje mesto v skupini A. V kolikor United po hitrem postopku izpade iz Evrope, mnogi angleški mediji napovedujejo, da bo to kaplja čez rob, zaradi katere bo nizozemski strateg izgubil službo.

Škotski vezist se s kritikami angleških medijev, ki jih United poskuša utišati tudi s prepovedjo prihoda na novinarske konference, ne strinja: "Nismo v situaciji kot pod nekaterimi ostalimi trenerji, ko je bilo vzdušje občasno toksično."

McTominay je predstavnikom sedme sile dejal celo nasprotno in zatrdil, da igralci podpirajo ten Haga: "Fantje trdno stojimo za menedžerjem in to je vse, kar vam lahko povem. To sem povedal že v številnih drugih intervjujih. Tako bo ostalo tudi v prihodnje. Imamo tudi neverjetno trenersko osebje. Pomen izjav se lahko izgubi v prevodu in mediji hitro zapišete, kaj si po vašem mnenju mislijo igralci in kaj govorimo za zaprtimi vrati. A verjemite, da mi preprosto želimo le dobro za naš klub in to je to."