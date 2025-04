Med elito le še štiri ekipe, na voljo pet menjav

Parižani še tretjič v teh izločilnih bojih z Angleži

Polfinalne spopade med elito bosta v torek na Emiratesu odprla Arsenal in PSG (20.30 Kanal A in VOYO). Parižani na petih tekmah še niso uspeli premagati topničarjev - trikrat so remizirali, dvakrat izgubili. Ekipi sta se pomerili že oktobra v ligaškem delu Lige prvakov, ko so v Londonu z 2:0 slavili Angleži.

A PSG je odtlej močno dvignil svojo raven igre. Mlada zasedba pod taktirko Luisa Enriqueja je osvojila naslov francoskih prvakov, sedaj pa bo med elito za preboj v finale skušala izločiti še tretjo angleško zasedbo, Arsenal.