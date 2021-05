Med kandidati za finale LP tudi Porto?

Evropska nogometna zveza (Uefa) razpravlja tudi o možnosti izvedbe finala Lige prvakov 29. maja v Portu, poroča tiskovna agencija AP. Finale je bil načrtovan v Istanbulu, a vedno bolj kaže, da bo prišlo do spremembe. Med kandidati za izvedbo naj bi bila tudi London in Lizbona in Uefo čaka težka odločitev.

Uefa naj bi danes sprejela odločitev, kje bo finalna tekma Lige prvakov. Ena od možnosti naj bi bila tudi, da bo tekma med angleškima Chelseajem in Manchester Cityjem na stadionu Dragao v Portu, ki lahko sprejme 50.000 gledalcev. Finale je bil vseskozi načrtovan v turškem Istanbulu, a ker je Turčija v zadnjih dneh pristala na rdečem seznamu držav za potovanja z Otoka, Uefa že nekaj dni intenzivno razmišlja o prestavitvi. Vsi potniki v Turčijo in nazaj bi morali na Otoku v zato prilagojenih posebnih hotelih opraviti 10-dnevno karanteno, je poročal BBC, kar bi lahko imelo posledice tudi za igralce, ki se bodo pridružili reprezentancam pred evropskim prvenstvom. Pri turški nogometni zvezi so upali, da bi na stadion v Istanbulu lahko prišlo 25.000 gledalcev, od tega najmanj po 4000 iz obeh klubov finalistov. PREBERI ŠE 'Tuchel in Guardiola bosta morala odigrati ključni vlogi, Zidane je ni' Finale bi lahko po dosedanjih medijskih poročilih gostil tudi stadion Wembley v Londonu, tudi zaradi tega, ker sta v finalu dve angleški moštvi. Visoki predstavniki Uefe so se srečali s predstavniki britanske vlade in angleške nogometne zveze (FA) ter razpravljali o možnosti izvedbe finala na Wembleyju, je poročal BBC. Med kandidati za naj bi bila tudi Lizbona, kjer je bila v "mehurčku" lani uspešno izvedena zaključna faza Lige prvakov, ko je naslov prvaka slavil münchenski Bayern. Letos bo šlo povsem za angleški obračun, ko se bodo pomerili varovanci trenerjev Pepa Guardiole in Thomasa Tuchela. Na osrednjem londonskem stadionu je 29. maja predviden tudi finale "play-offa" v angleškem Championshipu, po rangu drugoligaškem tekmovanju. Toda združenje angleške lige EFL je pripravljeno prestaviti tekmo, če bi Wembley od Uefe dobil organizacijo finala LP. icon-expand Pokal Lige prvakov je takole čakal lani na zmagovalca na stadionu Benfice. FOTO: AP icon-expand