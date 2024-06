Med in po velikem finalu v Londonu je policija aretirala 53 razgrajačev

Pet pogumnih, a vendar neodgovornih "navijačev" je namreč veliki finale ustavilo že po 30 sekundah igre. Po zelenici londonskega stadiona so se brez posledic sprehajali predolgo, ko so se varnostniki končno zmigali, pa so jih predali policistom. Ti so jim nadeli lisice in jih pospremili do najbližje policijske postaje.

Na dan finala je bilo v Londonu aktivnih 2.000 policistov. Poročali so tudi o navijačih, ki so v stadion poskušali vdreti brez vstopnic. "Samozavestni smo, da smo preprečili veliko večino poskusov nezakonitega vdora na stadion. Policisti so poleg petih, ki so vdrli na zelenico, aretirali še 48 navijačev, ki so ogrožali varnost. Videi, ki so bili deljeni na spletu in prikazujejo skupine, ki tečejo proti vhodom, ne predstavljajo uspešnih poskusov vdorov. Običajno so po tej točki postavljene še številne druge varnostne točke," je po tekmi dejal komandir Met policije Louise Puddefoot.