'Mehurček' tudi za nogometaše Reala v Manchestru

Trener Zinedine Zidane (desno) in napadalec Karim Benzema med tekmo državnega prvenstva.

Odločitev britanske vlade za ponovno uvedbo 14-dnevne karantene za potnike iz Španije ni dvignila veliko prahu le v turističnih, temveč tudi športnih vodah. Ob bližajoči se povratni tekmi osmine finala Lige prvakov med Manchester Cityjem in Real Madridom bi 14-dnevna karantena za člane Reala seveda onemogočila izvedbo dvoboja, ki bo odločal o eni od štirih preostalih vozovnic za uvrstitev na zaključni turnir v Lizboni.

A gostovanje "kraljevega kluba" v Manchestru, kjer morajo varovanci Zinedina Zidananadoknaditi zaostanek z 1:2, naj zaenkrat ne bi bil pod vprašajem. Športni dogodki so namreč izvzeti iz nedavno sprejetega ukrepa, kar je za televizijo La Sexta potrdil tudi britanski veleposlanik v Španiji Hugh Elliot.

Gibanje bo verjetno ves čas omejeno

"Imamo seznam izjem, ko gre za karanteno, na tem seznamu pa so tudi vrhunski športniki. A moram poudariti, da jim popolnoma prosto gibanje ne bo omogočeno. Nadzirali jih bodo vse do izvedbe tekme. Da bi zmanjšali tveganje, bodo ves čas v mehurčku," je dejal Elliot in pristavil: "V tem trenutku ne morem povedati, kdaj bomo spet sprostili ukrepe, ves čas namreč spremljamo številke."

Evropska nogometna zveza (Uefa) se sicer na nedavne poteze britanske vlade ni odzvala, španski športni dnevnik AS pa je na svoji spletni strani zapisal, da je oziroma bo končna odločitev za izvedbo tekme v rokah lokalnih oblasti. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob nedavnih kritikah zaradi prirejanja tekem v Milanu, Valenciji in Liverpoolu ter kasnejšega porasta števila okužb z novim koronavirusom večkrat poudaril, da ima končno besedo vedno država, v kateri tekma poteka, tako pa naj bi bilo tudi tokrat.

Čeferin je po poročanju dnevnika ASs sodelavci sicer "navijal", da bi preostale štiri tekme osmine finala odigrali na nevtralnih prizoriščih, a naj bi temu še posebej glasno nasprotovala Man. City in tudi Barcelona, ki bo na domačem Camp Nouu očitno le pričakala italijanski Napoli. Povratna obračuna bosta na sporedu še v Torinu (Juventus ‒ Lyon) in Münchnu (Bayern ‒ Chelsea).