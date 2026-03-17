Liga prvakov

Meščani pred 'misijo nemogoče' na povratni tekmi proti Realu

Manchester, 17. 03. 2026 17.00 pred 40 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Manchester City

Pred nami so povratne tekme osmine finala prestižne Lige prvakov. Na tekmi večera se bosta na Etihadu udarila Manchester City in madridski Real. Beli balet je na prvem obračunu odlično opravil svoje delo in pred domačimi navijači meščane odpravil s kar 3:0, glavni režiser odličnega nogometnega večera v španski prestolnici je bil Federico Valverde, ki je poskrbel za vse tri zadetke svoje ekipe. Varovanci Pepa Guardiole bodo morali na severu Otoka pripraviti pravi mali evropski čudež, če se želijo uvrstiti v četrtfinale. Tekmo bosta za vas napovedala in analizirala naš Andraž Hočevar in slovenska nogometna legenda Zlatko Zahović, s prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

FOTO: VOYO

Navijači belega baleta si na uvodni tekmi ne bi mogli zamisliti lepše popotnice, s katero se varovanci Alvara Arbeloe odpravljajo na gostovanje pri Manchester Cityju. Kraljevi klub je vso delo opravil v prvem polčasu, ko je zgodovinski 'hat-trick' vpisal Federico Valverde. Madridčani so imeli v drugem polčasu priložnost svoje izhodišče še izboljšati, a je Vinicius Jr. zapravil enajstmetrovko, ki jo je priboril, in rezultat je ostal 3:0.

Urugvajski vezist je bil pričakovano prvo ime večera, poleg treh zadetkov je kot vedno ekipi ogromno pripomogel tudi v fazi branjenja. Valverde, ki se je na Bernabeu preselil leta 2017, je svoja prva leta preživel v mladinskem pogonu. Čez čas pa se je s svojimi odličnimi predstavami prebil vse do prve ekipe belega baleta, kjer že več sezon predstavlja enega ključnih igralcev in ljubljenca domačih tribun. Navdušil je tudi minuli konec tedna, ko je na ligaški tekmi proti Elcheju poskrbel za še en izredno atraktiven gol in svoji ekipi prinesel vodstvo z 2:0.

Pep Guardiola se v svoji karieri ni velikokrat znašel v položaju, kjer bi moral na povratni tekmi loviti tako velik zaostanek. Nazadnje jim je tako močan prvi udarec zadal Liverpool v sezoni 2017/18, Redsi so nato zmagali tudi na revanši v Manchestru. Katalonski strateg se sicer zaveda težavnosti izziva, ki ga čaka skupaj z njegovimi varovanci, a se v obračun pred domačimi navijači nikakor ne odpravlja s sklonjeno glavo: "Res je, zaostanek je velik, najmanj velik. Rekel bom, da so se v športu in nogometu dogajala precej večje senzacije, a na to se ne bomo zanašali. Verjeli bomo vase in upali na najboljše," je v izjavi pred tekmo povedal Guardiola.

FOTO: Profimedia

Kljub veliki prednosti se tudi gostujoči strateg Alvaro Arbeloa zaveda, da bodo morali njegovi varovanci na Etihadu pokazati svoj najboljši obraz, če se želijo izogniti neprijetnim presenečenjem: "Nimamo drugega cilja, kot da pridemo na zelenico z enako ali še večjo ponižnostjo in predanostjo, kot smo jo izkazali na prvi tekmi, ter zmagamo. Ne bo enostavno, saj je na tem stadionu težko igrati, njihovi navijači jih bodo gotovo močno spodbujali. Videti želim enak Real Madrid kot prejšnji teden, videti želim ponižnost in ambicioznost. Zavedamo se težavnosti jutrišnje tekme in nasprotnika, s katerim se bomo srečali. Če želimo zmagati, ne smemo imeti v mislih ničesar drugega, kot da odigramo vsaj na tako visoki ravni kot na prvi tekmi," je bil previden nekdanji igralec belega baleta.

Nogometni spektakel večera zahteva tudi adekvatno strokovno spremljavo v našem studiju. V goste prihaja ena največjih slovenskih športnih legend Zlatko Zahović. Najboljšega strelca slovenske reprezentance so mediji svoj čas povezovali tudi s prestopom na Bernabeu, proti Madridčanom pa se je proslavil z izjemnim zadetkom v dresu grškega Olympiacosa. 55-letnemu Mariborčanu bo v studijskem delu pred tekmo družbo delal naš voditelj Andraž Hočevar. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

KOMENTARJI1

lepdanvsakdan
17. 03. 2026 17.40
težka...ni pa nemogoče
