Meščani pred 'misijo nemogoče' na povratni tekmi proti Realu

UEFA LP: Manchester City - Real Madrid FOTO: VOYO

Navijači belega baleta si na uvodni tekmi ne bi mogli zamisliti lepše popotnice, s katero se varovanci Alvara Arbeloe odpravljajo na gostovanje pri Manchester Cityju. Kraljevi klub je vso delo opravil v prvem polčasu, ko je zgodovinski 'hat-trick' vpisal Federico Valverde. Madridčani so imeli v drugem polčasu priložnost svoje izhodišče še izboljšati, a je Vinicius Jr. zapravil enajstmetrovko, ki jo je priboril, in rezultat je ostal 3:0. Urugvajski vezist je bil pričakovano prvo ime večera, poleg treh zadetkov je kot vedno ekipi ogromno pripomogel tudi v fazi branjenja. Valverde, ki se je na Bernabeu preselil leta 2017, je svoja prva leta preživel v mladinskem pogonu. Čez čas pa se je s svojimi odličnimi predstavami prebil vse do prve ekipe belega baleta, kjer že več sezon predstavlja enega ključnih igralcev in ljubljenca domačih tribun. Navdušil je tudi minuli konec tedna, ko je na ligaški tekmi proti Elcheju poskrbel za še en izredno atraktiven gol in svoji ekipi prinesel vodstvo z 2:0.

Pep Guardiola se v svoji karieri ni velikokrat znašel v položaju, kjer bi moral na povratni tekmi loviti tako velik zaostanek. Nazadnje jim je tako močan prvi udarec zadal Liverpool v sezoni 2017/18, Redsi so nato zmagali tudi na revanši v Manchestru. Katalonski strateg se sicer zaveda težavnosti izziva, ki ga čaka skupaj z njegovimi varovanci, a se v obračun pred domačimi navijači nikakor ne odpravlja s sklonjeno glavo: "Res je, zaostanek je velik, najmanj velik. Rekel bom, da so se v športu in nogometu dogajala precej večje senzacije, a na to se ne bomo zanašali. Verjeli bomo vase in upali na najboljše," je v izjavi pred tekmo povedal Guardiola.

Alvaro Arbeloa FOTO: Profimedia

Kljub veliki prednosti se tudi gostujoči strateg Alvaro Arbeloa zaveda, da bodo morali njegovi varovanci na Etihadu pokazati svoj najboljši obraz, če se želijo izogniti neprijetnim presenečenjem: "Nimamo drugega cilja, kot da pridemo na zelenico z enako ali še večjo ponižnostjo in predanostjo, kot smo jo izkazali na prvi tekmi, ter zmagamo. Ne bo enostavno, saj je na tem stadionu težko igrati, njihovi navijači jih bodo gotovo močno spodbujali. Videti želim enak Real Madrid kot prejšnji teden, videti želim ponižnost in ambicioznost. Zavedamo se težavnosti jutrišnje tekme in nasprotnika, s katerim se bomo srečali. Če želimo zmagati, ne smemo imeti v mislih ničesar drugega, kot da odigramo vsaj na tako visoki ravni kot na prvi tekmi," je bil previden nekdanji igralec belega baleta.