Messi: Nismo na želeni ravni, a raje se pogovarjajmo o zadnji zmagi

Argentinski virtuoz se je po zmagi nad Interjem v drugem krogu Lige prvakov malce dlje kot običajno zadržal v mešani coni s predstavniki medijev. Slednji so od dolgoletnega prvega zvezdnika Blaugrane želeli izvedeti, kaj se dogaja s katalonskim gigantom, ki je kljub uvodnim trem točkam v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu v novo sezono krenil v nasprotju s pričakovanji.



"Veste, ko moštvo ne opravi bazičnih priprav na novo tekmovalno obdobje, se pričakovano znajde v velikih težavah. Da se razumemo, nikogar ne obsojam, absolutno nikogar, saj so mi stvari več kot jasne, toda v prihodnje bi bilo pametneje načrtovati poletne priprave drugače, kot je to bilo doslej," je že z uvodnim odgovorom presenetil Lionel Messi, ki je v nadaljevanju še podkrepil svoja razmišljanja glede pomanjkanja kakovostnih treningov v poletnem obdobju. "V tem trenutku je najpomembneje, da smo dobili dve tekmi zapored. Raje kot o negativnih stvareh se pogovarjajmo o pozitivnih posledicah zmag proti Getafeju in Interju. Kar sem želel izpostaviti, je, da se vsi v klubu zavedamo obveznosti do azijskega in drugih nogometnih trgov, a je potem težko pričakovati, da bomo že konec avgusta v vrhunski tekmovalni formi. Na poletnih turnejah si namreč tekme sledijo ena za drugo, zato je časa za običajen proces treninga zelo malo. Odtod izvirajo naše težave z začetka sezone," pojasnjuje 32-letnik iz Rosarija.