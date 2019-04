Messija navdušila podoba njegove Barce: Bili smo spektakularni

"Naša podoba je bila spektakularna, to smo mi. Če izvzamemo prvih pet minut, v katere smo šli 'hladni' in malce nervozni, smo nato prevzeli nadzor in igrali spektakularen nogomet,"je takoj po tekmi za televizijo Movistar dejal Lionel Messi , z dvema goloma nesporni junak torkove povratne tekme četrtfinala z Manchester Unitedom .

"Prve minute? Vemo, da ne smemo tako v tekmo Lige prvakov. Za nami je izkušnja z Romo in zavedanje, da te na tekmi Lige prvakov pet ali deset slabih minut lahko izloči. Moramo se zavedati tega. Naj bo Liverpool ali Porto, v vsakem primeru bo zelo težko. To je polfinale Lige prvakov in tu so tisti, ki si zaslužijo, najboljši, zato bo težko. To je bil še korakec več, zdaj moramo zaključiti La Ligo. Želimo čimprej postati prvaki, ne smemo se sprostiti in nato se bomo na polfinale pripravili tako, kot se moramo."

Naredili 'korakec' več do cilja "Imel sem srečo, da je šel prvi (strel, op. a.) notri, močno sem udaril ob vratnico. Drugi je bil malce bolj srečen. Pomembno je, da smo izpolnili cilj in napredovali. Naredili smo še korakec več,"je še povedal Messi.

"Leo se vedno pojavi v pomembnih tekmah. Ne le, da zaključi akcije, temveč po vsem igrišču. Vpleten je v vso našo igro. Zabija gole, a tudi prevzema odgovornost v napadu. Ko igra tako, je neustavljiv," je dejal Valverde, potem ko je njegov kapetan prekinil niz kar 12 četrtfinalnih tekem LP, v katerih ni zadel. Barca je torej na dobri poti, da že tretjič v enajstih letih osvoji trojno krono, česar v nogometni zgodovini seveda ni uspelo še nobeni ekipi.

'Coutinho? Moramo se spopasti s svetom, v katerem živimo'

Nekaj prahu je s svojim proslavljanjem prekrasnega gola v drugem polčasu dvignil tudi Philippe Coutinho, ki si je, obrnjen proti navijačem, zatisnil ušesa in tako očitno odgovoril na številne kritike, ki jih je bil deležen v svoji prvi polni sezoni na Camp Nouu.

"Pošteno povedano tega res nisem videl. Ne vem, če je kaj pomenilo. To bi mi moral pojasniti. A v spominu mi ostaja zgolj izvrsten gol, ki ga je zabil," se je dogodka še dotaknil Valverde. "Pri tem klubu so zahteve ogromne. Vedno moramo zmagati in igrati dobro. Medijska pozornost je ogromna in vsi smo pod pritiskom. So tudi pričakovanja, da bomo vedno igrali briljantno, da bo Coutinho vedno zadel, a ne more biti vedno tako. Vsi smo ljudje in moramo se spopasti s svetom, v katerem živimo."

Solskjaer: V naslednjih letih izjemno pomembno, da pridemo na raven Barcelone

Valverdejev trenerski kolega Ole Gunnar Solskjaerse ni v najboljšem slogu vrnil ob zelenico Camp Noua, kjer je z Unitedom pred skoraj točno 20 leti slavil eno največjih zmag v klubski zgodovini. Norvežan je po slovesu v četrtfinalu Lige prvakov, United dlje od te ravni tekmovanja ni prišel od leta 2011, priznal, da ga s sodelavci čaka še veliko dela po tem, ko so ga šele nedavno potrdili za stalnega trenerja članskega moštva po odhodu Joseja Mourinha.

"Vemo, da nas čaka delo. Ves čas sem govoril, da se ne bo zgodilo čez noč in v naslednjih nekaj letih bo izjemno pomembno, da pridemo na raven Barcelone,"je skrušeno dejal Solskjaer. "Zavedamo se našega posla in o tem smo govorili tudi z igralci. Moramo ustvariti okolje vrhunskega, svetovnega odnosa vsak posamezen dan. Imamo veliko dobrih igralcev, s katerimi lahko delamo, a kot sem dejal‒čaka nas naloga prenove. Začelo se je s trenerji, igralci in, seveda, z enim ali dvema dodatkoma poleti."

Messi in Ronaldo najboljša v zadnjem desetletju

O napaki De Gee pri drugem golu, ki je praktično že odločil par, je Solskjaer dodal, da bo žal odmevala bolj kot njegove obrambe, nekaj besed pa je namenil tudi Messiju, ki ga je s Cristianom Ronaldompostavil na vrh nogometnega panteona v "zadnjem desetletju".

"To je nesrečno pri vratarjih, da ko storiš napako, je pod drobnogledom, tega se bodo spominjali,"je dodal Solskjaer. "Uspelo mu je nekaj fantastičnih obramb in njegov prispevek k ekipi je dober, a včasih se to v nogometu zgodi. Opravili smo dobro delo, da smo prišli do sem, kakovost njihovih zaključkov pa je bila absolutno izjemna. Dobro smo začeli prvih pet minut in čutili, da imamo nekaj tam, nato pa so v štirih minutah zabili dva gola. Odnos je bil pravi, a borili smo se z dobro ekipo,"je še povedal.

"Messi je izjemen talent. On in Cristiano sta v zadnjem desetletju najboljša igralca na svetu in pokazal je, zakaj tako mislimo in zakaj je njegova ekipa osvojila toliko naslovov Lige prvakov. Če mu daš prostor in čas okoli vrat, bo ustvaril in zabil gole. Fantastičen igralec je."

