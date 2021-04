Je Messi res dobil uradno ponudbo? Katarski lastniki PSG so zelo optimistični

Marcela Bechlerja je povzel tudi španski radio Cadena Ser, zadeva pa je postala še kako aktualna, saj se Lionelu Messiju 30. junija izteče pogodba z Barcelono in bi v Pariz lahko odšel kot prost igralec brez odškodnine. Bechler velja za izredno dobro obveščenega novinarja. Leta 2017 je kot prvi poročal o prestopu Brazilca Neymarja iz Barcelone v PSG, zdaj pa trdi, da so katarski lastniki PSG zelo optimistični, da se bo Messi preselil v francosko prestolnico. Ob tem pravi, da je "nogometni projekt"v Parizu bolj konkurenčen od tistega v Kataloniji, obenem pa je ponudba Parižanov nedosegljiva za tekmece, ki jih zanima Messi. Španski mediji pa poročajo, da Barcelona Messiju še ni ponudila podaljšanja pogodbe. To je zelo presenetljivo tudi zato, ker je novi prvi mož kluba Joan Laportavečkrat poudaril, da bo Messi ostal v klubu. Pa tudi Messijev rojak v Parizu Angel de Maria je že februarja večkrat dejal, da so možnosti za prestop dobre.