Messi in Ronaldo še zadnjič skupaj na igrišču?

Čeprav je nogometne čevlje na klin obesil pred več kot štirimi leti, Carlos Tevez nikoli ni dobil prave uradne poslovilne tekme pred navijači Boca Juniorsa. To se bo spremenilo decembra, ko bo Apache na stadionu Bombonera odigral posebno poslovilno tekmo in se dokončno poslovil od kluba, v katerem je postal idol navijačev.
Dogovor je dosegel po pogovoru z Juanom Romanom Riquelmejem, predsednikom Boce Juniors in nekdanjim soigralcem. Klub je privolil v organizacijo dogodka, natančen datum pa še ni določen. V igri sta termina 12. oziroma 13. december ter 19. oziroma 20. december. Težavo predstavlja dejstvo, da prvi termin sovpada s finalom prvenstva Clausura in tekmo za Trofejo prvaka, zato bi bilo treba v primeru uvrstitve Boce poiskati nov datum.
Po trenutnih načrtih se bo na igrišču predstavila ekipa Tevezovih prijateljev iz nogometa in domače soseske, nasproti pa jim bodo stali nekdanji soigralci iz klubov, za katere je igral v bogati karieri.
Seznam potencialnih udeležencev je izjemen. Tevez je med drugim igral za Boco Juniors, Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus in argentinsko reprezentanco, zato bi lahko gledalci spremljali pravo parado nogometnih zvezdnikov.
Še zadnji skupni nastop Messija in Ronalda?
Med povabljenimi naj bi bila tudi Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Messi je bil Tevezov dolgoletni reprezentančni soigralec, Ronaldo pa njegov moštveni kolega pri Manchester Unitedu. Če bi se oba odzvala vabilu, bi lahko ljubitelji nogometa dočakali enega zadnjih, morda celo zadnjega skupnega nastopa dveh največjih nogometnih ikon sodobnega časa na istem igrišču.
Tevez se bo na zelenico Bombonere vrnil prvič po novembru lani, ko je kot trener Talleresa spremljal poraz svoje ekipe proti Boci z 0:2 v pokalu Clausura. Poslovilna tekma bo tako simbolično sklenila posebno in pogosto burno zgodbo med Tevezom in klubom, iz katerega se je podal na pot do svetovne nogometne slave, obenem pa mu ponudila priložnost za slovo, kakršnega si klubska legenda nedvomno zasluži.
Stadion Bombonera, uradno znan kot Estadio Alberto J. Armando, je ikonični dom kluba Boca Juniors v Buenos Airesu. Ime 'La Bombonera' pomeni 'škatla za bombone', kar se nanaša na njegovo značilno pravokotno obliko z zelo strmimi tribunami. Zaradi te arhitekture je vzdušje na stadionu izjemno intenzivno, saj so navijači zelo blizu igrišča, kar ustvarja enega najbolj zastrašujočih in hrupnih ambientov za gostujoče ekipe v svetovnem nogometu.
Juan Roman Riquelme velja za enega najboljših argentinskih nogometnih ustvarjalcev igre vseh časov. Bil je klasičen 'desetka', znan po svoji izjemni viziji, natančnih podajah in nadzorovanju tempa igre. Večino svoje kariere je preživel pri klubu Boca Juniors, kjer je osvojil številne naslove, vključno z večkratnim zmagoslavjem v pokalu Libertadores. Danes je v klubu aktiven kot funkcionar in predsednik, s čimer ohranja svoj status legende in simbola klubske identitete.
Poslovilna tekma je posebna revialna tekma, ki jo klub ali igralec organizira ob koncu profesionalne kariere. Njen namen ni tekmovalni rezultat, temveč proslavitev kariere določenega nogometaša in zahvala navijačem za podporo. Na takšnih tekmah pogosto nastopijo nekdanji soigralci, prijatelji in legende športa, dogodek pa služi kot čustveno slovo od aktivnega igranja ter priložnost za navijače, da se poklonijo zapuščini igralca.
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