Messi podrl Ronaldov rekord, Conte pa že opozarja Katalonce

Pred tekmo zadnjega kroga skupinskega dela v Milanu, kjer se bo Barcelona pomerila z Interjem (obračun si boste lahko 10. decembra ogledali na Kanalu A in VOYO), je trener črno-modrih Antonio Conte po zmagi v Pragi nad Slavio (3:1) že spregovoril o tem, kako se veseli igranja pred polnim stadionom Giuseppeja Meazze. "Zdaj ima tekma zadnjega kroga proti Barceloni smisel. Samo z zmago smo lahko ostali 'živi'. Zelo bo težko, a lahko bomo računali na 80.000 interistov, ki nas bodo dvignili do našega maksimuma," je dejal Conte. V sredo, 11. decembra, si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali gostovanje Tottenhama s Josejem Mourinhom pri Bayernu.

Prevlado v prvem in na začetku drugega polčasa so Katalonci unovčili še z golom za 3:0, ki ga je po eni od številnih podaj Messija v 67. minuti dosegel rezervist Antoine Griezmann . S prvim golom v Ligi prvakov za svoj novi klub je Francoz prekinil strelsko sušo, ki je trajala zadnjih šest tekem, potem ko je že v prvem polčasu nepričakovano hitro dobil priložnost zaradi vnovične poškodbe rojaka Ousmana Dembeleja . Nekdanji član Dortmunda je proti bivšim delodajalcem v solzah zapuščal igrišče po že tretji poškodbi mišice samo v tej sezoni. Skupno je to že njegova deveta poškodba v nekaj več kot dveh letih po njegovem 105-milijonskem prestopu iz Borussie leta 2017.

Lenglet: Zdaj se lahko govorice končajo

"Škoda, ker vedno poskuša biti svež za vsako tekmo," je menil njegov rojak in branilec Barce Clement Lenglet. "Veselil se je igranja proti bivši ekipi in igrišče je zapustil v solzah, ker ima nogomet v srcu. Ko ne moreš igrati, te to prizadene,"je še povedal Lenglet. "Griezmann? To je bil dober trenutek, da je dosegel gol, kar pomeni, da so zadeli vsi trije napadalci. Messi pa mu je podal, zato se lahko zdaj govorice (da se Griezmann in Messi ne razumeta, op. a.) končajo. Zdaj ne morete reči ničesar. Antoine je bil spektakularen, ko je prišel v igro in imel je več kot eno priložnost. Tu smo, da mu nudimo oporo in mu pomagamo, da se čim hitreje vklopi. Tu je, da nam pomaga."

Tolažilni zadetek za Dortmund je v 77. minuti izvrstno zabil angleški rezervist Jadon Sancho. Sledile so morda najboljše minute gostov na Camp Nouu, a jim je stari znanec Marc-Andre ter Stegen, nekdanji član lokalne nasprotnice Borussie Mönchengladbach, tako kot na prvi medsebojni tekmi v Dortmundu preprečil kaj dodatnega veselja tudi s kasnejšo izvrstno obrambo še enega strela Sancha, ki je končal v Nemčevi prečki. Trener gostov Lucien Favreje tako še naprej pod precejšnjim pritiskom, čeprav ima BVB še naprej vse možnosti za preboj v osmino finala.

