Messi proti Salahu: oba sta nizka levičarja z veliko tehničnega znanja

Katalonci so se po zmagoslavnem večeru že začeli ozirati proti polfinalu Lige prvakov in velikemu obračunu z eno najbolj vročih evropskih ekip - Liverpoolom. V spopadu za veliki finale bosta pomembni vlogi odigrala oba prva zvezdnika ekip, Lionel Messi in Mohamed Salah. Gre za navidez precej podobna igralca: oba sta nizke rasti, oba levičarja in oba premoreta ogromno tehničnega znanja.