Messi: Mi igralci govorimo na igrišču, za ostale pa ...

Kapetan Lionel Messi in druščina so z odliko opravili zadnji prvenstveni preizkus pred nadaljevanjem sezone v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu, ko jih v začetku naslednjega tedna v okviru osmine finala čaka prvi obračun z Napolijem.



V taboru 'Blaugrane' se zavedajo zahtevnosti bližajočega se gostovanja v Neaplju, zato ničesar ne prepuščajo naključju in so zadnjo domačo zmago proti Eibarju v 25. krogu španske Lalige že potisnili v ozadje, kar je potrdil tudi trener Quique Setien. "Zelo odgovorno smo pristopili k tekmi z Eibarjem, saj smo vedeli, da je to generalka pred izjemno pomembnima dvobojema v naslednjem tednu. Ne pozabite, da nas po prihodu iz Neaplja v državnem prvenstvu čaka 'el clasico'," je po visoki zmagi s 5:0 Setien miril evforijo med privrženci Barcelone, ki je vesel dviga forme svojega moštva.