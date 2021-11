Messi: Vse sem naredil, da bi ostal v Barci. Igral bi tudi zastonj

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je za ponedeljkovo izdajo katalonskega časnika Sport dejal, da ne razmišlja o upokojitvi po svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju, da pa ga zelo zanima mesto športnega direktorja pri Barceloni, ko se bo odločil za slovo od aktivnega igranja nogometa.

icon-expand Lionel Messi v dresu Barcelone. FOTO: AP

Šestkratni dobitnik zlate žoge, Lionel Messi, bo dopolnil 35 let po SP, na mundialih sicer še nima naslova prvaka. Po avgustovski ločitvi od svojega prejšnjega edinega kluba v poklicni karieri Barcelone trenutno igra za francoskega velikana Paris Saint-Germain, s katerim ima pogodbo do junija 2023 z opcijo podaljšanja za dodatno leto. O upokojitvi pa še ne razmišlja. "Ne, resnično ne. Po vsem, kar se mi je zgodilo, živim iz dneva v dan, iz leta v leto. Ne vem, kaj se bo zgodilo na SP ali po njem. Ne bom razmišljal o tem. Bo, kar bo v določenem trenutku," je francosko tiskovna agencija AFP navedla Messija. Ta je poudaril, da je bilo slovo od Barcelone po skoraj dveh desetletjih težko, ampak da se bo enkrat vrnil tja živet, mogoče celo kot športni direktor Barcelone. Xavi, njegov dolgoletni soigralec v zlatih časih katalonske zasedbe, je favorit za trenersko mesto, potem ko je klub odpustil Ronalda Koemana. "Vrnili se bomo v Barcelono, naše življenje bo tam, to je zagotovo," je dejal Messi in dodal: "To je tisto, kar si želiva oba z ženo. Ne vem, če se bo zgodilo takoj po koncu pogodbe s PSG, toda zagotovo se bomo vrnili tja."

icon-expand Lionel Messi in Neymar, Oba sta bila nekoč člana katalonskega ponosa. FOTO: AP

Nekoč bi ga zanimala služba športnega direktorja. "Ne vem, če bo to pri Barceloni. Ali pa bom zapolnil kako drugo funkcijo. Vsekakor pa, če bo priložnost, bi rad pomagal klubu." Messi se je za selitev v Pariz odločil, potem ko se Barcelona ob strogih plačnih omejitvah ni odločila za podaljšanje Messijeve pogodbe. Predsednik Barcelone Joan Laporta je dejal, da je upal, da si bo Messi premislil in igral zastonj. A Messi pravi, da ni nihče ponudil takšne možnosti. "Vse sem naredil, da bi ostal tam. Na nobeni točki pogovorov me niso vprašali, ali bi igral zastonj. Bi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke