Messija prvič po letu 2005 ni na seznamu kandidatov za zlato žogo

France Football je na seznam uvrstila po šest igralcev Manchester Cityja, Liverpoola in Real Madrida, med njimi glavnega favorita za osvojitev nagrade Francoza Karima Benzemaja. Ta je tudi v ožjem izboru za Uefinega igralca leta, kjer sta tudi vratar Reala Thibaut Courtois in Kevin De Bruyne (Manchester City). Oba Belgijca sta prav tako na seznamu za zlato žogo. Na seznamu pa ni sedemkratnega zmagovalca zlate žoge Lionela Messija. Argentinec je v svoji prvi sezoni pri francoskemu klubu Paris Saint-Germain na 34 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 11 zadetkov in zbral 15 asistenc. Na seznamu prav tako ni njegovega klubskega kolega Neymarja, tako da je edini na ožjem seznamu iz vrst pariškega kluba Kylian Mbappe. Na seznamu se je medtem znašel Cristiano Ronaldo iz Manchester Uniteda. Največ možnosti za nagrado poznavalci pripisujejo Benzemaju, saj je Francoz v pretekli sezoni na 32 tekmah v španskem prvenstvu dosegel 27 zadetkov, v Ligi prvakov pa na 12 tekmah kar 15. Obe tekmovanji je madridski Real tudi osvojil. Zadel je tudi na sredini superpokalni tekmi, ko je Real Madrid z 2:0 premagal nemški Eintracht iz Frankfurta. Benzema bi tako postal peti Francoz, ki je osvojil zlato žogo. To je uspelo Raymondu Kopi (1958), Michelu Platiniju (1983, 1984, 1985), Jean-Pierru Papinu (1991) in Zinedinu Zidanu (1998).