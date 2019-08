Messijeva mojstrovina po izboru navijačev naj gol sezone

V polfinalu Lige prvakov sta se najprej na Camp Nouu pomerila Barcelona in Liverpool, katalonska zasedba je slavila s 3:0, dva gola je dosegel Leo Messi. In njegov drugi gol, iz prostega strela, je bil mojstrovina, navijači so ga na spletni strani Uefe izglasovali kot gol sezone v evropskih tekmovanjih. Uefa je sicer izbrala deset najlepših golov, o zmagovalcu so z glasovanjem izbrali navijači. Argentinski nogometaš v dresu Barce je v bojih Lige prvakov dosegel 12 golov na 10 tekmah.

Barceloni sicer zmaga ni zadoščala za preboj v finale, saj je Liverpool na svojem Anfieldu, na nepozabni tekmi, nadomestil zaostanek in zmagal s 4:0. Nato so varovanci Jürgena Kloppa še v finalu v Madridu premagali še angleškega tekmeca Tottenham.