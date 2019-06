'Mestne oblasti poskrbele, da je bližnjih srečanj spursov in redsov čim manj'

Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de Callao in Plaza de Oriente so vse od četrtka domovanja navijaških skupin Tottenhama in Liverpoola. Madridske mestne oblasti so poskrbele, da je čim manj srečanj med spursi in rerdsi, aktivnosti so postavljene tako, da so vsak na svoji strani Madrida.

"Navijaški coni sta umeščeni daleč stran druga od druge. Sicer navijači Tottenhama in Liverpoola niso ravno na bojni nogi, med njima ni pregovorne sovražnosti, a nič se ne prepušča naključju. Dela se na tem, da je bližnjih srečanj čim manj," je povedalaTeresa, ki skrbi za animacijo navijačev Liverpoola.

"Fantje, v glavnem gre za moško populacijo so se doslej vzorno obnašali. Večjih incidentov ni bilo. Tisti, ki so pregloboko pogledali v kozarec, so se sami odstranili s prizorišča, oziroma so odšli počivati in niso iskali težav," je dejala 34-letna Madridčanka in povedala, da za dobro počutje privržencevTottenhamaskrbi njena kolegica iz turistične agencije Lina.

VERJETNOST

Liverpoolovim navijačem je pred tekmo kot zbirališče na voljo Plaza Felipe II, kjer se bodo zbrali nekaj ur pred tekmo in skupaj odšli proti stadionu Wanda Metropolitano, kjer se bo zvečer zgodil veliki nogometni spektakel. "Na trgu jih ves čas "gleda" kip Salvadorja Dalija, okrog pa je vse polno lokalov, kjer si pridno gasijo žejo. Žejni pa so, to je treba reči," nam je z nasmeškom dejala Teresa, ki upa, da so navijači vzeli na znanje, da je ob večjem popivanju zelo zaželeno poiskati primerno senco, v Madridu je namreč te dni ves čas nad 30 stopinj. "Angleži niso vajeni takšne vročine. In če imajo pod kapo pivo preveč, se hitro lahko zgodi kakšna neprijetnost."