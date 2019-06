Mesto Liverpool je za trenutek prenehalo 'dihati', nato pa ponorelo ob slavju

Liverpool je čakal, in čakal, in dočakal. Naslov prvaka Lige prvakov je šestič v vitrinah kluba s sila bogato zgodovino. Mesto je dihalo s svojimi junaki, med tekmo in po tekmi je bilo vzdušje fantanstično, zbralo se je na tisoče navijačev Redsov. In ti so znali proslaviti zmago v finalu v stilu. Ogromno navijačev se je zbralo tudi v Madridu.

Mesto Liverpool diha s svojimi navijači, pred tekmo je bilo v mestu videti kot "rdeče morje", navijači so bili vsepovsod, poročajo angleški mediji. Tudi v Madridu se jih je po nekaterih ocenah zbralo blizu 50 tisoč. Tisti, ki niso uspeli dobiti vstopnic, so se zbrali v navijaški coni na madridskem trgu Goya, kjer je bilo prav tako vse rdeče: V Liverpoolu pa je bilo slavje neizmerno, slavili so tudi s pirotehniko in verjetno slavje še traja. In bo trajalo, saj pripravljajo parado, ki jo organizira župan, na odprtem avtobusu po mestnih ulicah, ki se bo začela v popoldanskih urah, ko se domov vrnejo Jürgen Klopp in njegovi junaki. Koliko ljudi se bo zbralo, nihče ne more oceniti, a jih bo zanesljivo več deset tisoč, zanesljivo bo mesto "pokalo po šivih". Spodaj pa še nekaj utrinkov navijaškega veselja iz Liverpoola: