Milan na domačem San Siru premagal Tottenham

To je 11. nastop Rossonerov v osmini finala Lige prvakov, vendar prvi po sezoni 2013/14. Spursi so medtem petič v osmini finala, prvič so bili v sezoni 2010/11, ko so se pomerili prav proti Milanu. In če smo že pri medsebojnih tekmah; Milan in Tottenham sta se do sedaj pomerila štirikrat, v že omenjeni sezoni pred 12 leti so bili v italijanski prestolnici mode z minimalnih 1:0 boljši Spursi, povratna tekma v Londonu pa se je končala brez zadetkov in napredovanja so se veselili Angleži. Prvič pa sta se kluba pomerila že leta 1972, ko so bili v predhodnici Lige Evropa najprej doma z 2:1 boljši Londončani, povratna tekma v Milanu pa se je končala z 1:1.