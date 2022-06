Milan potrdil, da bo prodan RedBirdu

Milan je po 11 letih v nedavno končani sezoni serie A osvojil naslov po 11 letih. Nakup kluba se bo dokončal poleti in ne pozneje kot septembra. Elliott bo po prodaji obdržal manjši delež delnic in sedež v upravi kluba. S tem se bo nadaljuje partnerstvo teh dveh organizacij iz zadnjih štirih let.

RedBird je že aktiven v športu, kot investitor v Fenway Sports Group je lastnik Liverpoola in Boston Red Sox, ameriške baseball ekipe. Ima v lasti tudi večno delnic francoskega kluba Toulouse.