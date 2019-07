Milanič: Morali bomo odigrati brezhibno tekmo

Mariborsko strokovno vodstvo je že opravilo temeljito analizo karakteristik švedskega nasprotnika, med spoznavanjem tekmeca je bil znova v vlogi opazovalca pomočnik trenerja Saša Gajser , ki si je v živo ogledal tekmo proti armenskemu Araratu. "Gre za nasprotnika, ki ima kvaliteto. So zelo dobro organizirani, nepopustljivi v obeh fazah igre, dosledno se držijo načrta, prepoznavne strategije igre. Fizično so zelo močni, z veliko dinamike v igri, tako da se moramo zelo dobro pripraviti. Obe tekmi bosta zelo zahtevni, predvsem kondicijsko," o osnovnih značilnostih za uradno spletno stran Maribora pomočnik trenerja. Mariborčani torej ostajajo v boju s skandinavskim slogom, toda proti povsem drugačnemu nasprotniku, kot je bil Valur.

"AIK je višji nivo, kvaliteta več. Znotraj trdnega, organiziranega moštva imajo tudi individualno kvaliteto, so nevarni po predložkih s strani, ko z velikim številom igralcev v kazenskem prostoru iščejo priložnost za zaključke. Odlikujejo jih hitri prehodi v napad, čaka nas velik boj. Nasprotniku namenjamo dolžno spoštovanje, toda imamo veliko zaupanje v zmožnosti našega moštva. AIK ima v svojem načinu branjenja opazne tudi zadeve, ko jim mi lahko z našimi kvalitetami povzročamo precejšnje težave. Premagovali smo tudi že boljše nasprotnike in z optimizmom čakamo prvih 90 minut v Ljudskem vrtu," med pripravami na obračun s švedskim prvakom poudarja Gajser.



Policija bo uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje

Policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter

spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabila tehnična

sredstva za fotografiranje in video snemanje. Tehnična sredstva za video snemanje bodo uporabljena na krajih v mestu Maribor, kjer se po navadi zbirajo navijači, v okolici stadiona, kakor tudi na samem stadionu, tako na tleh kot v zraku.