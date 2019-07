Milanič: Zahteval bom enako resnost kot na Islandiji

Čeprav so jo mnogi označili le za formalnost, se nogometaši Maribora tudi v povratno tekmo 1. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov podajajo nadvse resno. Odločeni so, da bodo igrali taktično vsaj tako disciplinirano kot so na Islandiji. Tam so domači Valur ugnali s kar 3:0 in to predvsem zahvaljujoč izvrstni predstavi Roka Kronavetra.

Darko Milanič s svojimi varovanci. FOTO: Damjan Žibert Rok Kronaveter bo tudi v Ljudskem vrtu glavno orožje Štajercev. Ti zaradi poškodb še vedno ne morejo računati na več pomembnih članov prve enajsterice z Luko Zahovićem na čelu. Zmagovalca obračuna v drugem krogu kvalifikacij za LP čaka obračun s švedskim AIK ali armenskim Araratom. Prvo tekmo so z 2:1 dobili Armenci. "Tekme se moramo lotiti samozavestno, zelo osredotočeno. Gre za evropske kvalifikacije in ker želimo iti naprej, želimo odigrati dobro tekmo proti tekmecu, ki smo ga z izbranim načinom zlomili v prvem dvoboju, vendar je v določenih trenutkih pokazal, da zna biti nevaren. Zato bo zelo pomembna zbranost, od prve do zadnje minute," pred povratno tekmo v Ljudskem vrtu za uradno klubsko spletno stran pravi mariborski strateg Darko Milanič.