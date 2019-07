Kronaveter: Imamo lepe možnosti za napredovanje

Nogometaši Maribora so prejšnji teden na prvi medsebojni tekmi v Ljudskem vrtu zmagali, v torek pa so odpotovali na Švedsko in včeraj opravili tudi trening.“2:1 je dober rezultat, ki nam daje upanje za napredovanje, a nam ga ne zagotavlja. Čaka nas zahtevna tekma, polna tempa. Poskušali nam bodo vsiliti svoj način in treba bo igrati pametno, biti natančni v izvedbi. Izhodišče s prve tekme je pozitivno, videli smo, da ima švedski prvak kvaliteto, zato je ta prednost zelo pomembna. Prvih 90 minut smo res dobro odigrali, škoda le zaradi naivno dobljenega zadetka,. To bo zdaj že sedma tekma v nizu, toda motiv je takšen, da se vse druge okoliščine odmislijo. Nekatere igralce smo v nedeljo lahko odpočili, šli bomo pa na igrišče s popolno zbranostjo in s ciljem, doseči gol. Verjamemo v napredovanje, verjamemo, da smo sposobni zmagati še enkrat,” je za klubsko spletno stran povedal trener Maribora Darko Milanič

tekma

“Vemo, da tekmeci potrebujejo zadetek, če želijo napredovati. Pričakujemo lahko zahtevno tekmo in pritisk Švedov, toda prva tekma je pokazala, da imamo kvaliteto in lahko igramo z njimi. Spoznanja iz Ljudskega vrta so koristna in bodo zelo dobrodošla. Pomembno je ohraniti mrežo nedotaknjeno, a bomo vsekakor skušali zabiti gol, 0:0 nas pelje naprej, vendar ne bomo razmišljali le o branjenju. Veliko bo odvisno tudi od nas. Če bo podobno kot na prvi tekmi, ko jim nismo dovolili, da razvijejo svojo igro, menim, da imamo lepe možnosti za napredovanje. Tehnično smo boljši, imeli smo večjo posest in to želimo ponoviti tudi v Stockholmu,” pa pravi eden pomembnih štajerskih adutov Rok Kronaveter.

V primeru napredovanja bo Maribor v 3. krogu kvalifikacij LP igral z boljšim iz dvoboja Bate Borisov - Rosenborg. Bate je na prvi tekmi doma zmagal z 2:1.