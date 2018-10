Milec svari Münchenčane: Ajax želi doseči odmeven rezultat

"Tudi moja prva uradna tekma na Nizozemskem je bila proti Ajaxu. Dejansko imam proti Ajaxu dober izkupiček, dva remija in en poraz, kar je za klub, v katerem sem bil (Roda, op. p.), odličen dosežek," je povedal Milec v pogovoru za 24ur.com.

"Vidim, da sestavljajo močno ekipo. To ni več neka valilnica talentov, pripeljali so določene izkušene nogometaše, ki so evropskemu nogometu že nekaj dali. Mislim, da ciljajo visoko. Želijo doseči odmeven rezultat v Ligi prvakov. Lani jim je že uspel veliki met v Ligi Evropa, ampak vemo, Liga prvakov je tisto najmočnejše tekmovanje," je še dodal bočni branilec Maribora, ki je del kariere igral na Nizozemskem, zato Ajax dobro pozna.

"Verjamem, da bodo prišli iz skupine. Že s to prvo zmago doma so dobro začeli sezono. Jaz upam, da se prebijejo čim dlje, ker sem tudi sam igral na njihovem stadionu. Poznam mentaliteto Nizozemcev, ljudi, ki navijajo za ta klub. Vem, da jim bodo tudi navijači pomagali. In res upam, da bodo prišli čim dlje," je zaključil Milec.