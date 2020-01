Milik pred spopadom z Barco: Nogomet je lep, ker je vse mogoče

Poleg obračuna med Napolijem in Barcelono si boste na Kanalu A in VOYO lahko ogledali še tekme osmine finala med Atletico Madridom in Liverpoolom, Atalanto in Valencio in Real Madridom in Manchester Cityjem.

Prva tekma osmine finala Lige prvakov med italijansko in špansko ekipo bo odigrana v Neaplju, eno glavnih orožij domačinov, ki jih je po kontroverznem odhodu prekaljenega trenerskega mačka Carla Ancelottija prevzel Gennaro Gattuso, pa bo poljski napadalec Arkadiusz Milik. Napoliju v domačem prvenstvu v tej sezoni nikakor ne steče, pod vprašajem so tudi evropska tekmovanja prihodnjo sezono, zato bodo tekme v Ligi prvakov za Napoli še toliko bolj pomembne. Tam bodo namreč Italijani skušali rešiti klavrno sezono v Serie A, kjer imajo po 19 krogih vsega 24 točk in držijo skromno 11. mesto.

Ena svetlih izjem te sezone pri Neapeljčanih je prav Poljak Milik, a tudi on ni povsem zadovoljen s potekom sezone. "Kljub mojim desetim golom nisem najbolj zadovoljen, saj ekipa za seboj nima bleščeče sezone," je opozoril Milik. "Dali bomo vse od sebe, da se izvlečemo iz te situacije in se vrnemo na pravo pot," je obljubil poljski napadalec. "Imamo dobro moštvo, prišle so tudi nove okrepitve in prepričan sem, da se bo Napoli vrnil na ustrezno raven," je sporočil Milik.