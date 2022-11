Milner o kritikah na račun Liverpoola: Mnenja v slačilnici so edina, ki štejejo

V Uefini Ligi prvakov je na vrsti 6. krog, zadnji v skupinskem delu. Na stadionu Anfield se bosta pomerila domači Liverpool in italijanski Napoli (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.40). Napoli je v tej sezoni v izvrstni formi in je na vrhu skupine A brez poraza s petimi zmagami. Na prvi tekmi v Neaplju so redsi doživeli visok poraz (4:1). Liverpoolu trenutno ne gre po načrtih, a izkušeni James Milner je prepričan, da bodo našli način, kako se izvleči iz krize.

AC Milan iz sezone 1992/93 je edina italijanska ekipa, ki ji je uspelo zmagati na vseh šestih tekmah v skupinskem delu Lige prvakov, Napoli pa je blizu temu, da ponovi ta dosežek . "Doslej smo bili skoraj popolni," je zelo zadovoljen z opravljenim v močni konkurenci trener Luciano Spalletti, saj je Napoli v skupini A zabeležil pet (zaporednih) zmag in ima razliko v golih 20:4. Zadnja tekma skupinskega dela bo zanesljivo največji izziv in verjetno tudi najbolj zahtevna za italijansko zasedbo, saj bodo Neapeljčani gostovali na kultnem Anfieldu. Stanje v skupini A je sicer jasno, tako Napoli kot Liverpool sta si že pred zadnjo tekmo zagotovila nastope v izločilnih bojih na prvih dveh mestih (v tej skupini sta še Ajax in Rangersi). Liverpool ima sicer še teoretične možnosti, da prehiti Napoli na prvem mestu, toda za redse bo to zelo zahtevna naloga, pa čeprav igrajo pred svojimi navijači, saj so prvo medsebojno tekmo izgubili v Italiji izgubili z 1:4. Spalletti je preporodil moštvo, ki igra izjemno tako v Serie A, kot v Ligi prvakov. Napoli je v seriji 13-ih zaporednih tekem brez poraza v vseh tekmovanjih.

Na drugi strani Liverpoolu ne gre povsem po načrtih, slabše od načrtovanega varovanci trenerja Jürgena Kloppa nastopajo v Premier League, v Ligi prvakov pa so še vedno na pravem "kurzu". Izkušeni vezist redsov James Milner dobro ve, da v goste prihaja tekmec, ki ima dobro ekipo in je v pravi formi. Ob tem se zaveda, da bodo morali igrali skupaj s trenerjem poiskati pot iz krize. "Vedno je frustracija, ko ne gre. Pričakovanja, ki jih imamo do sebe in navijačev, še posebej glede na to, kako smo delovali v zadnjih letih in uspehe, ki smo jih dosegali je, da ko stvari ne gredo dobro, je vse skupaj zelo težko in smo razočarani. Seveda vse ni idealno. Odnos in borbenost pri fantih sta še vedno prisotna. Ostajamo pa pozitivni," pravi 36-letni nogometaš.

V Ligi prvakov si je Liverpool kot že omenjeno zagotovil nastop med 16 najboljšimi ekipami, tako da je prvi cilj dosežen. V nadaljevanju pa je vse odprto, tega se dobro zaveda tudi Milner: "Največja stvar v Ligi prvakov je na začetku preboj iz skupine, kar ni vedno najlažje, a nam je to uspelo. Gremo naprej, vemo, da je Napoli izjemno močan tekmec in ima zelo dobro moštvo. Če bi obstajala enostavna rešitev, bi jo že uporabili. A ni lahko in če želimo biti uspešni, moramo dobro narediti kopico majhnih stvari, a mi tega trenutno ne počnemo dovolj dosledno. To je trenutna zgodba te sezone."

"Poskušamo popraviti tisto, kar ne gre, saj ne delujemo na ravni, ko bi morali biti bolj konstantni. V časih, ko stvari ne gredo dobro, še posebej v velikem klubu, kot je Liverpool, se bodo vedno pojavila vprašanja in kritike, kar je zasluženo glede na standarde, ki smo si jih postavili. Vendar je pomembno, da držimo skupaj in mnenja v garderobi so edina, ki štejejo," je odločen Milner. "Ali lahko pomagamo drug drugemu, ali lahko delamo bolj trdo, ali lahko popravimo stvari in analiziramo stvari, ki nam gredo dobro in tiste, ki niso, ter poskusimo vse to popraviti. Zdaj je najbolj pomembno, da vsi pomagamo ekipi, da se vrne na raven, kjer želimo biti," je vseeno optimist nogometaš, ki za Liverpool igra od leta 2015 in je doživel in izkusil že marsikaj.

