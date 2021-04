Minimalna zmaga Porta v Sevilli premalo za napredovanje, Chelsea med štiri

Nogometaši Chelseaja so se kljub porazu na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov (0:1) uvrstili v polfinale. Angleži so bili kljub porazu in fantastičnem zadetku Mehdija Taremija v skupnem seštevku boljši od Porta, potem ko so prvo tekmo dobili z 2:0.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 18:10 audio-control-play-line Vrhunci tekme Chelsea - Porto 11:02 audio-control-play-line Vrhunci tekme PSG - Bayern (0:1) icon-chevron-left icon-chevron-right