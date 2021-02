Lucescu o Simeoneju: Bil je tehnično katastrofalen, a tudi zelo inteligenten

S tem poslom se je v rodni Romuniji začel ukvarjati že leta 1979. Enajst let pozneje, ko se je železna zavesa nad Vzhodno Evropo že krhala in je bil nekdanji romunski diktator Nicolae Ceausescu mrtev, pa je zapustil Dinamo iz Bukarešte in svojo prvo službo v tujini našel v italijanski Pisi, kjer se je ravno kalil tedaj 20-letni Diego Simeone . "Tehnično je bil katastrofalen, a je bil obenem tudi zelo inteligenten. Tedaj je igral na položaju 'desetke', za napadalcem, ampak preprosto ni imel dovolj kakovosti za to vlogo. Ni bil dober v preigravanju, niti pri doseganju zadetkov, bil pa je odličen, kar zadeva razumevanje igre. Zato me ni presenetilo, kaj mu je uspelo v nadaljnji karieri – tako igralski kot tudi trenerski," je o svojem nekdanjem varovancu, ki se je predvsem v preteklem desetletju izkazal kot eden najboljših trenerjev na svetu, povedal Lucescu.

Pri Pisi je romunski strokovnjak preživel eno sezono, nato pa je odšel v Brescio, kjer je deloval vse do leta 1996. V tem času je debi v Serie A dočakal tudi dotlej malo poznani Andrea Pirlo. Lucescu je povedal, da je Pirlu povsem zaupal, saj je že takrat šlo za izjemno kakovostnega nogometaša:"Samo 16 jih je štel, ko sem mu prvič ponudil priložnost pri Brescii. Poslal sem ga na igrišče in mu vedno povsem zaupal. Imel je izjemno igralsko kariero, na neki točki si je po mojem mnenju celo zaslužil zlato žogo."

Po Brescii sta sledili še epizodi pri Reggiani in Rapidu iz romunske prestolnice, sredi sezone 1998/1999 je na njegova vrata potrkal sloviti Inter, kjer pa je skupno odvodil le 22 tekem. Giuseppe Meazzo je zapustil marca 1999, potem ko je doživel črn niz desetih tekem brez zmage.

"Predsednik kluba Massimo Morattimi je dejal, da sem edini, ki razume Roberta Baggia. Na prvih petih domačih tekmah smo dosegli 25 zadetkov. Igrali smo odličen in napadalen nogomet, mediji pa so kljub temu vseskozi trdili, da me bo po koncu sezone nadomestil Marcello Lippi. Imel sem deset nogometašev, ki so bili v zadnjem letu pogodbe, in vsi so zahtevali, da igrajo karseda veliko minut. Moratti je imel zelo rad napadalne zvezne nogometaše, imeli smo jih kar štiri, v prvi postavi pa je bilo prostora zgolj za enega. Nemogoče je bilo, da bi vsi igrali sočasno, zato so bili nesrečni," je o ponesrečeni epizodi pri Interju povedal Lucescu.

Je pa imel romunski strokovnjak tedaj možnost trenirati enega najboljših napadalcev vseh časov, brazilskega Ronalda. "Užitek ga je bilo gledati. Žal sem ga vodil le malo časa. Z Morattijem sta imela poseben odnos. Spominjam se tekme v Manchestru, ko smo v Ligi prvakov gostovali na Old Traffordu. Ronalda sem zamenjal z Nicolom Ventolo. Takoj je zapustil stadion, odšel naravnost na letališče in nato v Brazilijo. Ko sem vprašal, kje je, so mi ljudje v klubu povedali, da je odšel domov, ker naj bi bila njegova mama bolna. Bilo je ravno v času karnevala, tako da ga v nobenem primeru najbrž ne bi bilo v Italiji," se je milanskih časov spominjal Lucescu.