Araujo: Mislim, da je to idealen prestop za ta čas kariere

Ronald Araujo je za Barcelono zbral več kot 200 nastopov in se z njo veselil treh naslovov državnega prvaka. "Komaj čakam, da začnem. Zelo sem srečen," je povedal 27-letnik za spletno stran novega delodajalca. "Mislim, da je to idealen prestop za ta čas kariere. Moral sem narediti ta korak. Ko sem slišal za zanimanje Liverpoola, se je vse hitro premikalo," je dodal.