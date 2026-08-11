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Liga prvakov

Araujo: Mislim, da je to idealen prestop za ta čas kariere

Liverpool, 11. 08. 2026 08.32 pred enim dnevom 1 min branja 19

Avtor:
M.J.
Ronald Araujo

Otoški Liverpool je tudi uradno potrdil, da si je od Barcelone do konca sezone izposodil urugvajskega reprezentančnega branilca Ronalda Arauja. Urugvajec, ki je znan po svoji fizični moči, hitrosti in dobrem branjenju ena na ena, bi lahko bil pomembna okrepitev v obrambnih vrstah redsov. Eden izmed kapetanov Barce v prejšnjih sezonah se v Anglijo seli kot posojen nogometaš.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ronald Araujo je za Barcelono zbral več kot 200 nastopov in se z njo veselil treh naslovov državnega prvaka. "Komaj čakam, da začnem. Zelo sem srečen," je povedal 27-letnik za spletno stran novega delodajalca. "Mislim, da je to idealen prestop za ta čas kariere. Moral sem narediti ta korak. Ko sem slišal za zanimanje Liverpoola, se je vse hitro premikalo," je dodal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Araujo lahko igra na desni strani obrambe ali v njenem osrčju. Po koncu sezone ga lahko Liverpool odkupi za 55 milijonov evrov.

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Rdeči so v tem poletnem prestopnem roku sicer pripeljali še branilca Jeremyja Jacqueta za 63,6 milijona evrov in krilnega igralca Victorja Munoza za 40 milijonov, med vidnejšimi igralci pa so odšli Ibrahima Konate, Mohamed Salah in Andy Robertson.

Razlagalnik

Posoja igralca je dogovor med dvema nogometnima kluboma, pri katerem nogometaš začasno zamenja delodajalca za določeno obdobje, običajno do konca sezone. Med tem časom igralec nastopa za novi klub, vendar ostaja uradno registriran kot član svojega matičnega kluba. Takšni dogovori so pogosti, ko želi klub igralcu omogočiti večjo minutažo na igrišču ali ko želi ekipa hitro zapolniti vrzel v svoji sestavi brez takojšnjega trajnega nakupa.

Odkupna klavzula je vnaprej določen znesek, zapisan v pogodbi, ki klubu omogoča, da si trajno prilasti igralca, ki je trenutno pri njih na posoji. Če se klub, kjer igralec trenutno igra, odloči aktivirati to klavzulo, mora plačati dogovorjeni znesek matičnemu klubu. To daje klubu, ki ima igralca na posoji, prednostno pravico do sklenitve trajne pogodbe, ne da bi se moral pogajati z drugimi zainteresiranimi klubi.

Vzdevek 'redsi' oziroma 'The Reds' izhaja iz tradicionalne barve domačega dresa nogometnega kluba Liverpool FC. Klub je bil ustanovljen leta 1892 in je skozi svojo bogato zgodovino postal svetovno prepoznaven prav po svoji popolnoma rdeči opravi, ki simbolizira strast, energijo in identiteto kluba ter njegovih navijačev, ki se zbirajo na legendarnem stadionu Anfield.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet araujo

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KOMENTARJI19

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NoriSušan
11. 08. 2026 14.06
Vso srečo
Odgovori
+0
2 2
26250440
11. 08. 2026 13.21
2 leti prepozno...Je pa res ,da si Barca zaradi finančnih težav tega ni mogla privoščiti...Kljub temu srečno naprej..
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+3
5 2
Kolllerik
11. 08. 2026 12.40
Nekaj je gotovo. Z odhodom Arauja iz Barce se bo število rdečih kartonov pri Kataloncih najmanj prepolovilo.
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+2
4 2
ummax
11. 08. 2026 10.52
Škoda ga je meni dober igralec. Ne vam kaj je v Barceloni boljšega, kar se obrambe tiče.
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+3
3 0
RUBEŽ
11. 08. 2026 09.25
Vso srečo, Araujo.
Odgovori
+6
8 2
REAList7
11. 08. 2026 09.08
Seveda, da je. Čim dlje stran od farselone, tem bolje.
Odgovori
-10
3 13
Loptass
11. 08. 2026 09.23
In potem ti nekomu od nas očitaš, da smo obsedenci z Realom, ker tam komentiramo? Kaj si spet naredil sam? Nakladač.
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+8
11 3
annonymo95
11. 08. 2026 09.44
Realist je vesel od odhodu Arauja, da bo Vini La Toya lahko prosto tekel po levem krilu, brez da se non-stop zabija v goro mišic. Je treba le pazit, da ne pade botox ven...
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+3
7 4
friki24
11. 08. 2026 09.44
lopt stalarji niso taki sj ves, najbrs mu je nekdo vdrl v ta bedn profil..
Odgovori
+3
6 3
Lucky
11. 08. 2026 11.19
Friki, povej, a lohk med tednom, al sam vikend?
Odgovori
+1
6 5
REAList7
11. 08. 2026 11.38
Kaj a samo vi lahko lajate pod vsakim člankom o Realu ali pa če se niti ne tiče Reala pa ga vseeno omenjate? Ko pa kdo od nas kaj napiše pa nam takoj govorite obsedenci? Daj najprej počisti pred svojim pragom, bolnik.
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-2
3 5
Loptass
11. 08. 2026 11.49
Torej želiš povedati, da ti lahko, če pa kdo od nas kaj napiše pod Realov članek, pa ni najbolj primerno in potem se nam očita to, kar delaš ti. 🤡😂 Tipičen model delovanja Real Madrida. Ko je Real kupoval skozi zgodovino zvezdnike in slabil konkurenco, je to bilo normalno, sedaj ko imajo denar tudi drugi klubi (celo več kot Real), pa kupujejo na identične način, so pa so to umetni klubi. Real pa je klub s špansko tradicijo po sistemu 1 je večina od 19.
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+4
7 3
REAList7
11. 08. 2026 12.34
Lopataš, ti si tako zelo zaslepljen z Realom in s tem obračunavanjem na tem portalu, da si že bolan in ti manjka, če ne dobiš dnevne doze tega. Pa vi se konstantno norčujete iz Reala na vseh člankih o njem ali pa četudi ni o njem. In to vam mi očitamo. Če pa slučajno kdaj kdo od nas napiše čez vas, potem pa vi pridete na plano z enakim argumentom, češ, da smo mi obsedenci in da pa mi lahko to delamo. Vi naredite neko stvar 100x, kdo od nas pa 1x in smo po vaše enaki :D Pa človek z vami res ne more priti na konec. Pa kaj zdaj omenjaš neke umetne klube in slabenje konkurence z nakupi? Od kje si zdaj zopet to privlekel? Očitno se ti je totalno poslabšalo.
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-4
3 7
Loptass
11. 08. 2026 13.01
Kdo na tem portalu avgusta piše, da bo Real prvak decembra, da bo Mbappe zlata žoga, da bo Careras pojedel Yamala, kdo žali Yamala?, kdo vsaki dan tera Negreiro, kdo je pisal, da je bil Real čisto vsako kolo oškodovan in Barca vsako kolo nagrajena s pristranskim sojenjem? Mi ali ti in tebi podobni?? Ni večjih hejterjev, kot ste vi. Ko pa vam človek nazaj napiše argumente ali pa vam napiše, da ne znate niti štet do 10, pa ste užaljeni. In ja, Real je bil prvi izmed klubov v zgodovini nogometa, ki je kopičil zvezdnike iz konkurence v svoj klub. Sedaj ko pa lahko na tak način kupujejo številni klubi, pa so to umetni. Vi ste pisali, da je realova nogometna šola šola od Barcine.....ma nemoj. 3-4 nabijate takšne oslarije, več 10 pa se vam dela norca. Še niste ugotovili, da je z vami nekaj narobe? Niste ne, saj tudi niste ugotovili, da so nesojene roke Tchouamenija škandal, niti da so sporni penali izven kazenskega prostora, niti doping.....pri vas je vse normalno. V vseh identičnih primerih, je doping in kazen, ampak Ramosa je pa slučajno pri 35 letih starosti napadla astma in je pozabil prijaviti zdravilo. Saj ljudje vam verjamejo ja, itak....
Odgovori
+3
5 2
26250440
11. 08. 2026 13.20
kdo od nas.......hahahahahaha kolk pa vas je....Trije neinteligentni osebki iz katerih se vsi norčujemo..malo vas je,malo vas je...
Odgovori
+3
5 2
NoriSušan
11. 08. 2026 14.07
Loptass pusti pacienta ker vidiš da lahko samo laja kot lolček in kripl. Zapira pa itak samo še malo pomjavka
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+0
2 2
Kolllerik
11. 08. 2026 08.45
Boh te odnes...
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+2
6 4
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