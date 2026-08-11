Araujo: Mislim, da je to idealen prestop za ta čas kariere

Ronald Araujo je za Barcelono zbral več kot 200 nastopov in se z njo veselil treh naslovov državnega prvaka. "Komaj čakam, da začnem. Zelo sem srečen," je povedal 27-letnik za spletno stran novega delodajalca. "Mislim, da je to idealen prestop za ta čas kariere. Moral sem narediti ta korak. Ko sem slišal za zanimanje Liverpoola, se je vse hitro premikalo," je dodal.
Araujo lahko igra na desni strani obrambe ali v njenem osrčju. Po koncu sezone ga lahko Liverpool odkupi za 55 milijonov evrov.
Rdeči so v tem poletnem prestopnem roku sicer pripeljali še branilca Jeremyja Jacqueta za 63,6 milijona evrov in krilnega igralca Victorja Munoza za 40 milijonov, med vidnejšimi igralci pa so odšli Ibrahima Konate, Mohamed Salah in Andy Robertson.
Posoja igralca je dogovor med dvema nogometnima kluboma, pri katerem nogometaš začasno zamenja delodajalca za določeno obdobje, običajno do konca sezone. Med tem časom igralec nastopa za novi klub, vendar ostaja uradno registriran kot član svojega matičnega kluba. Takšni dogovori so pogosti, ko želi klub igralcu omogočiti večjo minutažo na igrišču ali ko želi ekipa hitro zapolniti vrzel v svoji sestavi brez takojšnjega trajnega nakupa.
Odkupna klavzula je vnaprej določen znesek, zapisan v pogodbi, ki klubu omogoča, da si trajno prilasti igralca, ki je trenutno pri njih na posoji. Če se klub, kjer igralec trenutno igra, odloči aktivirati to klavzulo, mora plačati dogovorjeni znesek matičnemu klubu. To daje klubu, ki ima igralca na posoji, prednostno pravico do sklenitve trajne pogodbe, ne da bi se moral pogajati z drugimi zainteresiranimi klubi.
Vzdevek 'redsi' oziroma 'The Reds' izhaja iz tradicionalne barve domačega dresa nogometnega kluba Liverpool FC. Klub je bil ustanovljen leta 1892 in je skozi svojo bogato zgodovino postal svetovno prepoznaven prav po svoji popolnoma rdeči opravi, ki simbolizira strast, energijo in identiteto kluba ter njegovih navijačev, ki se zbirajo na legendarnem stadionu Anfield.
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