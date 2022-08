Mladi angleški reprezentant okrepil Chelsea

Carney Chibueze Chukwuemeka, ki je tudi član angleške reprezentance do 19 let, je lani prišel v prvo postavo Ville, poleti pa ni želel podaljšati pogodbe, ki ga je s starim klubom vezala do leta 2023 in tudi ni odpotoval na pripravljalno turnejo v Avstralijo. "Zadnji dnevi so bili prav divji, a sem imel vseskozi v glavi le Chelsea. Vesel sem, da je zdaj to opravljeno, komaj čakam, da grem na igrišče in začnem osvajati lovorike," je za klubsko spletno stran dejal Chukwuemeka, ki velja za enega najboljših mladih igralcev na Otoku.

Chelsea, za katerega je to tretja poletna okrepitev po Raheemu Sterlingu in Kalidouju Koulibalyju, ni razkril vrednosti prestopa, francoska tiskovna agencija AFP poroča, da je vreden 20 milijonov funtov.