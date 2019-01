Mladi Diaz odločno koraka proti Realu in je že izbral številko dresa

Brahim Diaz bo prav kmalu oblekel dres madridskega Reala, po poročanju časnika Marca je to le še vprašanje ur. Vodstvo madridskega kluba je moralo počakati na začetek uradnega zimskega prestopnega roka Uefe. "Drugega januarja se odpre prestopni rok in ne bo dolgo, ko bodo oznanili prestop Brahima v Madrid," piše dnevnik AS. Diaz ne želi podaljšati pogodbe s Cityjem, ki se mu izteče poleti in kjer je navduševal v mladinskih selekcijah, temveč želi nov izziv in vrnitev v Španijo. Tudi zato, ker je sit čakanja na priložnost pri Pepu Guardioli in igranju v prvi postavi Cityja.

Po pisanju Marce se bo Diaz takoj pridružil prvemu moštvu Reala in je že izbral številko dresa, ki je prosta (21). Diaz iz trenutne zasedbe galaktikov dobro pozna Danija Ceballosa in pa Isca, čeprav je slednji na izhodnih vratih Reala. Diaz se je Cityju pridružil leta 2016 iz Malage.

Diaz

Po pisanju angleških časnikov bo Real plačal slabih 17 milijonov evrov odškodnine, 19-letni Španec pa bo pri galaktikih zaslužil slabih 70 tisoč evrov na teden, pogodba pa naj bi veljalal šest let in pol. Gre za nadaljevanje ideje predsednika Reala Florentina Pereza, da v moštvu zbere najboljše mlade španske talente, kamor sodijo tudi: Marco Asensio, Jesus Vallejo, Ceballos in Alvaro Odriozola, ki so že člani belega baleta.