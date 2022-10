Mladi Domžalčani končali letošnjo evropsko pot

Nogometaši mladinske ekipe Domžal so sklenili z letošnjimi nastopi v nogometni Ligi prvakov. Slovenski predstavniki med klubsko nogometno elito so v prvem krogu udarili s švicarsko ekipo Young Boys. Švicarji so prvo tekmo dobili s 3:0, na povratni tekmi v domžalskem Športnem parku, kjer se je zbralo 1500 ljudi, pa je bilo neodločeno (2:2). Rumeno-modri so sicer po prvem polčasu vodili z 2:0, tekmeci pa so jih v nadaljevanju rezultatsko ujeli. Ekipa Young Boys se je uvrstila v drugi krog LP.

Izida, Liga prvakov mladi, 1. krog:

Domžale – Young Boys 2:2 (2:0)

Jovičević 30., Saitoski 49./11-m; Piffero 77., Krasniqi 85.



Young Boys – Domžale 3:0 (2:0)*

* izid prve tekme