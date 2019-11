Spektakel ob Kamniški Bistrici: Domžalčani proti portugalskemu velikanu odkrito po napredovanje

Domžalčani so najprej z goloma velikih talentov Tamarja Svetlina in Tiana Pantelića izločili romunski Viitorul, na gostovanju pri Portu pa jim je uspel nov zgodovinski podvig. Varovanci trenerja Darka Birjukova, ki že več let niza uspehe na klopi domžalskih mlajših selekcij, so na Portugalskem drago prodali kožo favoriziranim "zmajem" (2:2), zato so pred povratnim dvobojem v Domžalah, ki bo na sporedu v sredo ob 17. uri, še povsem v igri za senzacionalen preboj v nadaljnje tekmovanje. "Velika stvar za nas in za klub je bila odlična tekma in remi na Portugalskem, ampak zadeva je popolnoma jasna, da nas čaka še drugi polčas pred, upam, polnim stadionom, občinstvom, ki bo navijalo in stalo za tistimi fanti, ki so dejansko pokazali karakter in vse to, kar jih odlikuje," pred povratno tekmo na stadionu ob Kamniški Bistrici pravi Birjukov, ki mu pomagal nekdanji legendarni domžalski nogometaš Xavier Juninho.