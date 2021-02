Mladi nogometaši Olimpije brez nastopa v Ligi prvakov

Zaradi ukrepov v zvezi z zajezitvijo širjenja novega koronavirusa je Evropska nogometna zveza (Uefa) uradno potrdila, da se klubi v sezoni 2020/21 ne bodo merili na tekmah mladinske Lige prvakov. Kot razlog je Uefa navedla pandemijo novega koronavirusa in njen vpliv na izvedbo tekmovanja.

"Odbor lani sprva odločil, da se spremeni format tekmovanja in preloži začetek, a različni ukrepi zdravstvenih oblasti po Evropi so se od tedaj še naprej razvijali. Omejitve potovanj, ki vplivajo na sodelujoče klube, so poskrbele za velike težave pri izvedbi njihovih tekem, dva kluba pa sta se iz tekmovanja že umaknila," piše v izjavi za javnost.

Igrali bi s Celto

"Izvršni odbor Uefe je poudaril, da ni nobene možnosti za dodatno preložitev začetka tekmovanja, in da morata zdravje ter varnost mladih igralcev imeti najvišjo možno prioriteto. Žal razmere za ponovni zagon mednarodnega mladinskega tekmovanja niso bile ustrezne v trenutnih okoliščinah, tudi Uefin tekmovalni odbor in Zveza evropskih klubov pa sta po posvetu podprla idejo, da izjemoma odpovemo to sezono Uefa mladinske Lige prvakov."

Slovenske barve bi v konkurenci 64 ekip z vseh koncev Evrope sicer branila ljubljanska Olimpija. Tekmeci "zmajev" so bili mladi kolegi španskega prvoligaša Celte iz Viga.